I VINCITORI

Referendum, "Sventato lo strappo alla Costituzione"

Per Giorgis il no segna uno stop alle "torsioni illiberali" e restituisce centralità alla Costituzione. Il senatore Pd chiede alla maggioranza di cambiare passo e affrontare le criticità strutturali della giustizia. Esclude effetti immediati sul governo Meloni

“La maggioranza degli italiani ha detto no a chi pretendeva di riscrivere in maniera unilaterale la Costituzione. Ma questo è anche un no che apre alla possibilità di un confronto serio sui problemi della giustizia”. Gli applausi che scrosciano al Nazareno quasi coprono le parole di Andrea Giorgis, costituzionalista e senatore del Pd.

I risultati definitivi devono ancora arrivare, ma ormai l’esito del referendum è chiaro e, per il parlamentare torinese, questo “rende possibile affrontare in maniera seria i veri problemi: i tempi dei processi, la situazione delle carceri, le tutele degli indagati e degli imputati, la carenza di personale. Spero che la maggioranza si renda disponibile a questo”.

Alla domanda su una divisione dell’Italia in due, come emerge dai numeri delle urne, Giorgis risponde che “questo voto unisce l’Italia nella Costituzione. La vittoria del no è garanzia della preservazione della Carta e di apertura al confronto. Ripeto: questa è la bocciatura di chi pretendeva con arroganza di riscrivere da solo una parte significativa della Costituzione”.

E la valenza politica di questo risultato? Le conseguenze sulla maggioranza di governo e su un campo largo che potrebbe trovare elementi per rafforzarsi? “Adesso è presto per queste valutazioni. Oggi bisogna valorizzare la tenuta di un principio fondamentale del nostro ordinamento: un no alle torsioni illiberali. L’oggetto del referendum non era mandare o no a casa Giorgia Meloni”. Uno scenario escluso con chiarezza dalla diretta interessata. Ma anche la modifica della Costituzione paventata da chi poi ha avuto ragione nel voto non era certo la prima volta che accadeva: dalla modifica del Titolo V al taglio dei parlamentari. “Ma mai così. Mai, nella storia repubblicana, una maggioranza ha dichiarato una riforma non modificabile, senza neanche simulare un barlume di rispetto per il Parlamento”.

A sinistra, nel Partito Democratico, non sono pochi i parlamentari ed esponenti di spicco che si erano schierati per il sì. Agli occhi della maggioranza del partito hanno sbagliato? “Io credo di sì. Non hanno visto qual era il vero oggetto della consultazione: questa non era una riforma liberale, ma profondamente illiberale, sia per come è stata votata in Parlamento sia per il contenuto”.

Con la parte del Pd favorevole alla riforma si aprirà una questione, una sorta di resa dei conti? “Spero che chi ha votato per il sì condivida il contesto e, al di là delle sue idee, comprenda che si è rischiato di imboccare una direzione molto più simile a quella che Donald Trump sta cercando di imprimere agli Stati Uniti, piuttosto che a quella di una democrazia liberale”.