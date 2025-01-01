URNE

Referendum, un sonoro No

Dopo l'incertezza della prima ora, si profila uno scenario più netto del previsto: la riforma della giustizia bocciata da oltre il 54% degli elettori, a fronte di quasi il 60% di affluenza. Per il governo Meloni è una sconfitta politica senza appello

Doveva essere una sfida sul filo, e per la prima ora lo è stata davvero. Gli instant poll diffusi subito dopo le 15, alla chiusura delle urne avevano raccontato un Paese spaccato a metà, con un equilibrio quasi perfetto tra favorevoli e contrari alla riforma della giustizia voluta dal governo di Giorgia Meloni e dal suo guardasigilli Carlo Nordio. Ma con il passare delle ore, e soprattutto con l’arrivo dei dati reali, il quadro si è progressivamente chiarito fino a diventare inequivocabile: ha vinto il No.

A quasi due terzi dello scrutinio, il risultato appare ormai cristallizzato: il No si attesta al 54,4%, mentre il Sì si ferma al 45,6%. Un margine che, se nelle prime fasi sembrava colmabile, si è via via allargato trasformandosi in un vantaggio definito, fino a diventare – secondo le analisi – “incolmabile”.

La chiamata dei sondaggisti

Il primo istituto a certificare il punto di non ritorno è Youtrend: “Vittoria del NO al Referendum costituzionale della giustizia”, si legge, quando si contavano 20 mila sezioni scrutinate su più di 61 mila. Un dato che, per consistenza e distribuzione territoriale, non lascia più spazio a ribaltoni.

Del resto, i segnali erano già nell’aria. I sondaggi delle settimane precedenti avevano registrato un progressivo rafforzamento del fronte contrario alla riforma, dopo una lunga fase di equilibrio. In particolare, nelle ultime rilevazioni, il No risultava avanti in quasi tutti gli scenari di affluenza, consolidando un sorpasso che si è poi tradotto nelle urne.

Il passaggio decisivo si è consumato proprio durante lo scrutinio. Gli instant poll avevano indicato un leggero vantaggio del No, attorno al 52-53%, ma ancora dentro una forbice di incertezza . Poi, con l’afflusso dei dati reali, la forbice si è allargata oltre le attese, spingendo il risultato verso una dimensione più netta.

Voto politico

Il referendum, che puntava a riformare in profondità l’assetto della magistratura – dalla separazione delle carriere alla revisione del Csm, con il sorteggio dei suoi componenti e l’istituzione di un’alta corte disciplinare – si è trasformato rapidamente in una bocciatura politica di peso per la maggioranza di centrodestra. Non solo per il merito della riforma, ma anche per il significato che la consultazione aveva assunto nel corso della campagna elettorale.

Secondo le prime analisi, il voto rappresenta un colpo per il governo, che aveva legato una parte significativa della propria agenda istituzionale all’esito del referendum. I dati confermano una distanza ormai chiara tra l’impianto della riforma e una parte consistente dell’elettorato, che ha scelto di respingerla. Evidentemente lo stesso elettorato di centrodestra non ha risposto in maniera compatta alla chiamata alle armi per la consultazione referendaria, con uno zoccolo duro giustizialista ancora presente all’interno di Fratelli d’Italia che ha preferito disertare le urne, mentre va segnalato anche un impegno tutt’altro che deciso da parte della Lega, con il leader Matteo Salvini rimasto piuttosto defilato per tutto il corso della campagna.

Affluenza record

Alta anche l’affluenza, che sfiora il 60%, segnale di una partecipazione significativa su un tema percepito come centrale per l’equilibrio dei poteri dello Stato, ma figlio soprattutto della politicizzazione della contesa. Uno scenario che in tanti non avevano previsto alla vigilia

Il verdetto, dunque, è netto: da una partenza incerta a un approdo inequivocabile. Il referendum sulla giustizia si chiude con un No sonoro, destinato a pesare non solo sul destino della riforma, ma sugli equilibri politici dei prossimi mesi. E a un anno dalle Politiche, questa sconfitta pesa eccome per il governo, mentre restituisce compattezza a un campo largo apparso spesso sgangherato ma che dopo il risultato di oggi mette nel mirino Palazzo Chigi.