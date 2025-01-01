I VINTI

Referendum: "Garantismo sconfitto dalla demagogia"

Costa non nasconde amarezza e delusione. Il parlamentare di Forza Italia, già viceministro alla Giustizia: "Andremo avanti per le garanzie liberali". Le mosse sbagliate e vicende imbarazzanti (citofonare Delmastro). "Più avanti il momento delle riflessioni"

“Dispiaciuto, ma non sorpreso”. Enrico Costa, liberale fino al midollo prima ancora che parlamentare di Forza Italia ed ex viceministro della Giustizia, è costretto a prendere atto di ciò che, appunto, non lo sorprende: “I temi della giustizia, delle garanzie, sono questioni purtroppo poco popolari, alle quali è facile contrapporsi con la demagogia”.

Il parlamentare piemontese, da sempre – e non sempre in nutrita compagnia, tutt’altro – alfiere delle libertà e del garantismo rispetto a una giustizia spesso sorda e cieca verso quelle stesse garanzie, non nasconde la delusione. Una campagna elettorale dai toni via via cresciuti in asprezza da una parte e dall’altra, “e a temi come quelli di cui dicevo è facile contrapporsi con la demagogia, così com’è avvenuto”.

Costa rivendica una campagna “che noi – intendendo soprattutto lui personalmente e il suo partito – abbiamo volutamente basato sul merito della riforma, portando dati e ragionamenti. Dall’altra parte abbiamo avuto una risposta poco legata alla sostanza e molto allarmistica sulla modifica della Costituzione”. La sinistra ha fatto il suo mestiere, ma anche nel centrodestra non sono mancati scivoloni e toni fuori scala. I riferimenti a casi di cronaca assunti a esempio, spesso a sproposito, di malagiustizia, insieme a vicende non proprio edificanti – come quella del sottosegretario di FdI Andrea Delmastro – non hanno certo contribuito a sostenere la riforma-bandiera di Forza Italia. La Lega, dal canto suo, non si è certo stracciata le vesti per perorare la causa. Insomma, nella maggioranza ci sarà pure da guardarsi all’interno? “Il momento delle riflessioni arriverà più avanti. Faremo tutte le analisi necessarie”.

Il parlamentare piemontese conferma l’immagine di “un’Italia divisa in due, dove i temi della giustizia noi abbiamo cercato di spiegarli nel merito, ma ha avuto la meglio la demagogia. Ovviamente rispettiamo l’esito del voto, ma questo non significa smettere di credere nello sviluppo liberale della giustizia”. E proprio su “un tema che è sempre stato considerato da addetti ai lavori, è apprezzabile – aggiunge Costa – che tanti cittadini si siano recati alle urne”.