RETROSCENA

Chiorino "appesa" a Delmastro: l'onda lunga arriva in Piemonte

Il caso del ristorante in odor di mafia scuote Fratelli d'Italia e plana al 43° piano del grattacielo. Il sottosegretario è nel mirino di procure e politica, mentre a Torino cresce la pressione sulla vice di Cirio. Il dopo-referendum accelera tutto. Oggi a Palazzo Lascaris

Simul stabunt simul cadent . E mai come stavolta lo stantio latinorum sembra calzare a pennello per descrivere l’effetto domino che, dall’epicentro romano, minaccia di propagarsi fino al Piemonte. Perché il terremoto politico seguito al referendum – con la vittoria del No ben oltre le attese e la riforma Nordio affondata – non è destinato a fermarsi nei corridoi di via Arenula.

Lì, nel quartier generale del Ministero della Giustizia, la scossa ha già fatto tremare le fondamenta. Il guardasigilli Carlo Nordio, tra gaffe e intemerate, sente vacillare la poltrona. Ma insieme a lui è tutto il palazzo a finire sotto osservazione: dalla capa di gabinetto Giusi Bartolozzi – già salita agli onori delle cronache per aver definito i magistrati un “plotone di esecuzione” – al sottosegretario Andrea Delmastro, uno degli snodi di questa storia.

Giorgia Meloni continua a ostentare sicurezza: nessun contraccolpo sulla tenuta del governo, linea dritta e barra a dritta. Anche ieri, in un video, ha ribadito che si andrà avanti “con serietà e determinazione, lavorando per il bene della nazione e per onorare il mandato ricevuto”. Parole scolpite, certo. Ma la realtà uscita dalle urne del 22-23 marzo racconta altro. E, al di là delle intenzioni dichiarate, è difficile immaginare che la premier possa davvero sottrarsi a fare i conti con un segnale politico così netto e ingombrante. E così, mentre fino a ieri il rimpasto era tabù, oggi torna a circolare con insistenza nei Palazzi. Un riassetto della squadra in vista delle regionali del 2027 che, inevitabilmente, non potrebbe che partire proprio da via Arenula. Ed è qui che la faglia si apre verso il Piemonte.

Il caso Delmastro

Perché Andrea Delmastro non è solo un sottosegretario: è uno dei pesi massimi di Fratelli d’Italia in Piemonte, signorotto nel suo feudo biellese dove – come raccontano in città – basta sedersi in via Italia per vedere passare, uno dopo l’altro, amministratori, collaboratori, clientes, parenti. Un sistema compatto, stretto, quasi impermeabile. Ed è proprio dentro questo sistema che esplode la vicenda della società “Le 5 Forchette”, costituita a Biella davanti a un notaio di fiducia, con Miriam Caroccia, diciottenne, figlia di Mauro Caroccia: condannato in via definitiva per aver fatto da prestanome al clan Senese nella gestione di ristoranti romani. Dentro c’è mezzo gotha locale del partito: Davide Zappalà, consigliere regionale e amico d’infanzia di Delmastro, Cristiano Franceschini, segretario provinciale e assessore comunale, e soprattutto Elena Chiorino, vicepresidente della Regione.

A Roma la Procura ha già acceso i riflettori su tutta la galassia Caroccia, ipotizzando riciclaggio e intestazione fittizia. E, a quanto pare, il fascicolo potrebbe presto avere un gemello a Torino, in capo alla Direzione distrettuale antimafia, con l’ipotesi – tutta da verificare – di aggravante mafiosa. Il punto investigativo è semplice quanto esplosivo: come può una ragazza di 18 anni disporre delle risorse per rilevare quote societarie di attività economicamente rilevanti? E perché proprio lei? Il sospetto, ancora tutto da provare, è quella dello schermo per il padre, già condannato per aver “ripulito” denaro del clan. E quali sono i rapporti con Delmastro? Perché un politico in carriera, per di più con responsabilità sul sistema carcerario, frequenta e condivide affari con questo contesto? Delmastro entra, esce, gira partecipazioni alla sua immobiliare G&G, poi a una socia. E infine tutti gli altri soci si sfilano, lasciando la società nelle mani della giovane Caroccia.

Un repulisti che oggi appare tutt’altro che casuale. E che rende ancora più imbarazzante la presenza documentata del sottosegretario nel ristorante “incriminato” di via Tuscolana: foto, cene, incontri istituzionali. Persino con la capa di gabinetto Bartolozzi e dirigenti del Dap, immortalati a tavola.

Biella, il feudo e il silenzio

Nel frattempo, a Biella, ci si chiude a riccio. Nella città dove tutto si tiene – il Comune dove Delmastro fu assessore, il tribunale frequentato con il padre Sandro, l’ex ospedale destinato a diventare scuola di polizia penitenziaria proprio grazie a lui – nessuno parla. In via Italia si abbassano le serrande, al citofono della sede FdI non risponde nessuno, al bar Glamour spariscono gli habitué. Reticenza? Garantismo? Timore? Di certo, un silenzio che parla. Perché di questo concittadino da tutti descritto come “sopra le righe” nessuno è davvero sorpreso. Nel curriculum di Delmastro gli inciampi non mancano e oggi tornano tutti in fila.

A Biella si ricordano ancora le aggressioni a due senzatetto tra il 2002 e il 2004: per quest’ultimo episodio, avvenuto durante un comizio di Ignazio La Russa, finì a processo e venne assolto, ma i giudici parlarono comunque di “inerzia della polizia giudiziaria”. Poi c’è il capitolo più recente dello “sparo di Capodanno”, con la condanna del deputato Emanuele Pozzolo e la presenza, quella sera, dello stesso Delmastro insieme al suo cerchio biellese. La più recente è la vicenda Cospito, che gli è costata una condanna in primo grado per rivelazione di segreto d’ufficio: il sottosegretario aveva divulgato informazioni riservate sul regime di 41 bis dell’anarchico Alfredo Cospito, finendo al centro di uno scontro istituzionale e politico. Fino appunto alla partecipazione nella srl “Le 5 Forchette” insieme alla figlia di Caroccia, condannato per i suoi legami con il clan Senese.

L’effetto domino: Chiorino, Cirio e la Regione

“Il caso è sul tavolo romano, ai massimi livelli”, confida un big meloniano. Tradotto: se ne occuperà direttamente Meloni. E qui torna il latinorum perché se cade Delmastro difficile che Elena Chiorino non subisca il contraccolpo. “Sarà accompagnata alla porta dal grattacielo”, vaticina maligno un collega di giunta.

Al grattacielo la linea ufficiale è ancora quella del minimizzare. Alberto Cirio parla di “difetto di accortezza”, provando a tenere distinta la leggerezza da qualsiasi ipotesi di collusione. Ma dietro le quinte il clima è ben diverso: contatti continui con Palazzo Chigi, nervosismo crescente e la consapevolezza che, dopo il referendum, la vicenda subirà un’accelerazione sia sul piano politico sia su quello giudiziario.

Anche perché le opposizioni sono già sul piede di guerra. Oggi in Consiglio regionale andranno all’attacco chiedendo che il caso venga affrontato con forza. La bagarre è scontata: nel mirino ci sono gli esponenti di Fratelli d’Italia piemontese finiti, direttamente o indirettamente, dentro una vicenda che intreccia affari, rapporti politici e criminalità. L’assenza di Alberto Cirio – a Bruxelles per l’ottava riunione della commissione Civex del Comitato europeo delle Regioni, in qualità di capo della delegazione italiana – consentirà alla maggioranza di guadagnare ancora tempo prezioso. Questo non significa che il governatore sia sereno. Al contrario, è a dir poco infastidito.

Della legalità ha sempre fatto una bandiera e la partecipazione alla marcia torinese organizzata da don Luigi Ciotti sabato scorso è servita anche a ribadirlo pubblicamente. La sua linea resta quella già espressa: parlare di collusione è un salto che non intende compiere, ma definire tutta la faccenda un semplice “difetto di accortezza” basta sempre meno a contenere le ombre.

Il punto politico è che molto dipenderà da Roma, cioè dal partito di maggioranza relativa della coalizione e, in ultima istanza, da Meloni. Cirio non vuole certo fare il primo passo, ma altrettanto chiaramente non avrebbe interesse a opporsi a una decisione che liberasse la Regione da un caso tanto ingombrante. Perché se la posizione di Delmastro dovesse aggravarsi sul piano politico, la pressione su Chiorino diventerebbe difficilmente sostenibile

Il precedente Montaruli

A Roma, intanto, qualcuno ricorda un precedente: quello di Augusta Montaruli, costretta alle dimissioni da sottosegretaria all’Università dopo la condanna definitiva nella Rimborsopoli piemontese. Non bastò l’appartenenza alla stessa area politica né la difesa d’ufficio: alla fine fu la capa a imporre il passo indietro, nel nome di una linea di rigore che non ammetteva eccezioni di fronte a una sentenza passata in giudicato.

È questo il precedente che oggi viene evocato, con una differenza non da poco: nel caso Delmastro siamo ancora all’inizio di un percorso giudiziario. Ma proprio per questo, osservano in molti, il problema rischia di essere ancora più politico che penale. Perché se allora si intervenne a valle di una condanna definitiva, qui la pressione si gioca tutta sull’opportunità e sull’imbarazzo, soprattutto per i risvolti legati alla criminalità organizzata. E a Palazzo Chigi sanno bene che, se la vicenda dovesse crescere, ignorarla potrebbe diventare più costoso che affrontarla. Insomma, a Delmastro non saranno sufficienti le comuni radici nella “fiamma magica” e nella generazione Atreju. Dentro Fratelli d’Italia, dove i “fratelli coltelli” hanno già iniziato ad affilare le lame, la resa dei conti è appena cominciata.