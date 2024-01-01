URNE

Referendum, il Piemonte volta le spalle al centrodestra

Il No vince con il 53,5% nella regione governata da Cirio. I Sì avanti in tutte le province tranne Torino, e in città quasi il 65% boccia la riforma, affermandosi nettamente in tutte le circoscrizioni, dal centro alla periferia. Non il miglior biglietto da visita in ottica comunali

Il responso delle urne è inequivocabile, e per il centrodestra piemontese suona come uno schiaffo sonoro. Al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia – quello che avrebbe introdotto la separazione delle carriere dei magistrati, la creazione di due Csm distinti e l'Alta Corte disciplinare – il Piemonte ha detto No con il 53,5% dei voti, contro il 46,5% dei Sì. Un dato perfettamente allineato con quello nazionale, dove il No ha ottenuto il 53,7% dei voti contro il 46,3% del Sì, ma che nella regione governata da Alberto Cirio, vicesegretario nazionale di Forza Italia, assume un significato politico particolarmente amaro.

Il confronto impietoso con le regionali

Per comprendere la portata della sconfitta, basta un semplice esercizio comparativo. Alle elezioni regionali del 2024, Cirio era stato riconfermato alla guida del Piemonte con il 56,6% dei voti contro la sfidante del centrosinistra Gianna Pentenero, che si era fermata poco sopra il 36. Un risultato che aveva consacrato il centrodestra come forza dominante nella regione. Due anni dopo, il Sì — sostenuto con forza dalla stessa coalizione — si ferma al 46,5%. Dieci punti percentuali in meno, persi lungo la strada che separa un voto politico diretto dalla prova referendaria sulla riforma giudiziaria promossa dal governo Meloni e dal suo guardasigilli Carlo Nordio.

È una forbice assai esplicativa: racconta la difficoltà del centrodestra a trascinare il proprio elettorato su un tema tecnico e divisivo come quello della giustizia, e racconta anche la capacità del fronte del No di mobilitare segmenti dell’elettorato tradizionalmente più apatici o lontani dalle urne.

Torino bastione del No

Il dato più clamoroso, quello che cambia il segno dell’intera consultazione nei confini regionali, arriva dalla città metropolitana di Torino. Qui il No trionfa con il 59,7%, lasciando al Sì solo il 40,3%. Ma se si restringe l’analisi al solo Comune di Torino, le proporzioni si fanno ancora più schiaccianti: il No sfiora il 65%, mentre il Sì si ferma al 35%. Un abisso, considerando che alle regionali del 2024 il centrodestra aveva raccolto il 41,3% anche nella capitale subalpina.

In provincia di Torino si è recato alle urne il 63% degli elettori, mentre a Torino città la partecipazione ha raggiunto il 64%. Un’affluenza che, combinata con la netta propensione verso il No, ha pesato come un macigno sul risultato complessivo della regione.

Scendendo nel dettaglio dei quartieri cittadini, il quadro torinese non lascia spazio a interpretazioni: il No ha vinto in tutte e 8 le circoscrizioni della città, dal centro alla periferia, senza eccezioni.

Dal centro alla periferia

Nella Circoscrizione 1 (centro e Crocetta), la più affluente con il 71% dei votanti, il No si afferma con il 61,3%. Nella Circoscrizione 2 (Santa Rita, Mirafiori Nord e Sud) il No raccoglie il 64,7%, con un’affluenza del 63,4%. Ancora più netta la Circoscrizione 3 (San Paolo, Cenisia, Pozzo Strada, Cit Turin, Borgata Lesna), dove il No arriva al 65,9% con il 66,8% degli aventi diritto che si è recato al seggio.

Nella Circoscrizione 4 (San Donato-Campidoglio-Parella) il No raggiunge il 66,7%, mentre nella Circoscrizione 5 (Borgo Vittoria, Madonna di Campagna, Lucento, Vallette) si assesta al 61,5%. In Circoscrizione 6 (Barriera di Milano e Falchera), la zona che registra l’affluenza più bassa della città con il 53,6%, il Sì registra il suo risultato migliore con il 39%, ma il No si attesta comunque al 61%. Il risultato più eclatante si registra in Circoscrizione 7 (Aurora e Vanchiglia): 70% per il No, 30% per il Sì, con un’affluenza del 65,9%. Chiude il cerchio la Circoscrizione 8 (San Salvario, Lingotto, Nizza Millefonti, Cavoretto, Borgo Po), con il 65,8% di No e il 67,7% di partecipazione. Una sconfitta su tutta la linea per i sostenitori della riforma Nordio, e di conseguenza per la coalizione che quella riforma ha partorito e sostenuto.

Il centrodestra si salva nelle province

Se Torino è il ventre molle del centrodestra, le province periferiche offrono un conforto parziale. Al netto del capoluogo e della sua città metropolitana, il Sì vince in tutte le altre province piemontesi. Al vertice della classifica si piazza Vercelli, con il 55,75% di Sì. Anche nella provincia di Cuneo, tradizionale bacino elettorale conservatore, il Sì riesce a tenere, pur perdendo nel capoluogo.

Ma la geometria del voto piemontese è impietosa: quando si perde con numeri così netti nella provincia più popolosa della regione, vincere negli altri territori serve a poco sul piano aritmetico. È Torino a fare il risultato, e Torino ha parlato in maniera fin troppo chiara.

Anche Novara e Asti dicono No

Tra i dati più significativi e impietosi per il centrodestra spicca la vittoria del No in alcune città governate proprio dalla coalizione di governo. A Novara — capoluogo amministrato dal centrodestra con il leghista Alessandro Canelli — il No si afferma con il 51,95%. Ad Asti, anch’essa a trazione centrodestra e guidata dal forzista Massimo Rasero, il No vince con il 53,50%. Si tratta di segnali che vanno ben al di là della semplice matematica referendaria: significa che una parte degli stessi elettori che alle amministrative hanno votato per i sindaci del centrodestra ha scelto di bocciare la riforma voluta dal governo dello stesso colore.

Un’unica, magra consolazione arriva da Alessandria, città amministrata dal centrosinistra con il sindaco dem Giorgio Abonante, dove il Sì si impone con il 51,4% contro il 48,6% del No. Un risultato che, più che consolare il fronte del Sì, assume un carattere quasi paradossale.

Il fattore affluenza

L’affluenza è stata un elemento centrale di questo referendum. Sin dal primo dato delle 12 di domenica era chiaro che la partecipazione sarebbe stata superiore alle aspettative: a livello nazionale ha votato il 58,9% degli aventi diritto, un dato sensibilmente più alto rispetto alle previsioni, che stimavano tra il 45 e il 50% di votanti.

Il Piemonte si è confermato tra le regioni più virtuose sotto questo profilo: in Piemonte l’affluenza è stata del 62,6%, superiore di oltre dieci punti rispetto alle ultime regionali. Un dato che — come sottolineano le opposizioni — indica una mobilitazione straordinaria, evidentemente trainata dall’elettorato contrario alla riforma.

Ad influenzare l’esito finale del voto è stata proprio l’alta affluenza, che non era stata intercettata nelle scorse settimane dai sondaggisti. L’elettorato di centrosinistra e delle opposizioni si è rivelato molto più compatto e determinato di quanto si prevedesse.

Contesto difficile

Il referendum arriva in un momento già complesso per il centrodestra piemontese, alle prese con una serie di vicende che ne hanno appannato l’immagine. Nei giorni immediatamente precedenti al voto, la coalizione era già ammaccata dalle polemiche che hanno coinvolto il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e la vicepresidente della Regione Elena Chiorino, entrambi biellesi e figure di spicco di Fratelli d’Italia. Un combinato disposto di difficoltà che ha reso ancora più pesante il clima politico attorno al voto.

Secondo gli analisti, la campagna per il Sì condotta dai vertici nazionali della coalizione – con la premier Giorgia Meloni in prima fila – si è rivelata un boomerang. Meloni si era esposta personalmente sul referendum, pubblicando sui social la propria scheda elettorale e invitando gli italiani a partecipare. Una politicizzazione eccessiva della campagna che, alla luce del risultato, ha finito per trasformare la consultazione in un voto di fiducia o sfiducia verso il governo stesso.

Allarme rosso per Marrone

Il risultato del referendum proietta la sua ombra direttamente sulle prossime scadenze elettorali. In agenda ci sono le comunali di Torino del prossimo anno, dove Maurizio Marrone – assessore regionale al Welfare e nome forte di Fratelli d’Italia – è indicato come candidato in pectore del centrodestra alla sfida per Palazzo Civico contro il sindaco uscente, il dem Stefano Lo Russo.

Il quadro che emerge dal voto referendario non è confortante per chi si prepara a quella battaglia. Un No al 65% nella città – con picchi del 70% in quartieri come Aurora e Vanchiglia – rappresenta una montagna difficile da scalare. Certo, le elezioni comunali hanno una logica diversa da un referendum costituzionale, le candidature personali contano, i programmi locali pesano. Ma i numeri raccontano un orientamento dell’elettorato urbano torinese che non può essere ignorato.

L’affluenza elevatissima – che a Torino ha sfiorato il 65% – è un altro elemento che preoccupa il centrodestra: significa che c’è un elettorato potenzialmente già attivato e motivato a recarsi alle urne, e che nella città metropolitana quell’elettorato vota prevalentemente contro le posizioni della coalizione di governo.

Tra esultanze e sportività

La vittoria del No scatena l’entusiasmo delle opposizioni. Domenico Rossi, segretario del Partito Democratico piemontese, si dice convinto del significato politico del voto: “Siamo di fronte a una vittoria importante, con un’affluenza oltre le aspettative che manda un messaggio chiaro sia di merito sia di metodo: da un lato la Costituzione non si cambia con forzature da parte del Governo, dall’altro gli italiani hanno difeso gli equilibri costituzionali”. E poi guarda già avanti, alle elezioni politiche del 2027: “Guardando alle scadenze elettorali del 2027 anche dal Piemonte arrivano dati positivi. Colpisce in positivo anche la vittoria del No in diversi capoluoghi di provincia, anche dove governa la destra, come Novara e Asti.”

Dal Movimento 5 Stelle la capogruppo regionale Sarah Disabato firma con i colleghi consiglieri Alberto Unia e Pasquale Coluccio una dichiarazione di soddisfazione: “I cittadini non si sono fatti prendere in giro da una Destra che su questo referendum ha condotto una campagna elettorale di violenta e sguaiata propaganda contro i giudici.”

Il deputato torinese Marco Grimaldi , vicecapogruppo alla Camera di Alleanza Verdi e Sinistra, parla addirittura di svolta storica: “Questo risultato mostra che le italiane e gli italiani hanno cara la loro Costituzione, hanno cara la loro democrazia. Oggi sappiamo che la destra di Meloni non è la nuova autobiografia della nazione”. Lo segue a ruota Alice Ravinale, capogruppo di Avs in Consiglio Regionale, coglie il significato locale più profondo: “Il dato vale ancora di più visto quanto gli esponenti della Giunta regionale, a partire dal presidente Cirio, si sono spesi per il Sì, addirittura sospendendo le attività del Consiglio regionale per fare campagna elettorale”.

Dall’altra parte, il presidente della Regione Alberto Cirio sceglie la via della sportività istituzionale: “Il referendum è una delle forme più alte di democrazia perché permette ai cittadini di esprimere direttamente il proprio pensiero. Soprattutto quando la partecipazione è così alta. E il primo dovere di chi vuole fare politica seriamente è rispettare il voto degli elettori ed è quello che faremo pur nella convinzione di aver proposto agli italiani una riforma utile al Paese”.

Il quadro nazionale

Guardando alla geografia del voto nazionale, quello che emerge è una “macchia blu” nel Nord Italia immersa in un mare di rosso: ci sono tre regioni in cui il Sì ha ottenuto una affermazione, in certi casi anche larga: Lombardia (53,67%), Veneto (58,13%) e Friuli-Venezia Giulia (54,51%), tre regioni del Nord a guida centrodestra e soprattutto Lega. Ma non quella di Matteo Salvini, quella autonomista che ieri piangeva il compianto fondatore Umberto Bossi a Pontida.

In questo contesto, è il Piemonte a schierarsi per il No, dove ha ottenuto oltre il 53% dei voti. La regione guidata da Forza Italia si distingue quindi dalle sue vicine lombarda e veneta, rimanendo agganciata al trend nazionale nonostante la guida del centrodestra. Una anomalia geografica che sottolinea le specificità del corpo elettorale piemontese e, soprattutto, il peso politico del voto torinese.

L'analisi della sconfitta

Quella di ieri è stata, per il centrodestra piemontese, una sonora sconfitta. Dieci punti percentuali persi rispetto alle regionali del 2024, una città capoluogo che si schiera in maniera quasi plebiscitaria contro la riforma, e una coalizione che non riesce a convincere nemmeno in alcune delle città che amministra direttamente.

Il Piemonte ha votato No, e lo ha fatto con una partecipazione che supera di gran lunga le aspettative. Il messaggio è doppiamente politico: non solo sulla riforma della giustizia, ma sull’orientamento del paese reale rispetto al governo che la sosteneva. Per il centrodestra piemontese, e per Marrone in particolare, l’orizzonte delle comunali torinesi del prossimo anno appare oggi un po’ più impervio di ieri. Il lavoro da fare è grande, e questi numeri lo certificano senza appello.