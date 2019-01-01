Mercato auto Europa a febbraio +1,7%, per Stellantis balzo del 9,5%

Nel mese di febbraio le immatricolazioni di auto in Europa Occidentale (Ue+Efta+REgno Unito) sono state 979.321, l'1,7% in più dello stesso mese del 2025. Nei primi due mesi del 2026 il totale è di 1.940.321 con un calo sullo stesso periodo dell'anno scorso dell'1%. In questo contesto il gruppo Stellantis registra un forte balzo delle vendite sia nel mese sia nel bimestre. A febbraio le consegne sono state 170.816, in crescita del 9,5% con la quota di mercato che sale dal 16,2 al 17,4%. Da inizio anno le immatricolazioni sono state 335.426, l'8,2% in più dello stesso periodo 2025 e con una quota che sale dal 15,8 al 17,3%.