ECONOMIA DOMESTICA

Iren, Dal Fabbro frena sulla cessione delle rinnovabili (ma l'operazione è solo in stand-by)

Nel cda di ieri il dossier, già passato in Comitato rischi e con advisor in campo, è arrivato sul tavolo pronto per andare avanti. A fermarlo è stato il presidente che ha invitato a soprassedere. Uno stop all'ultimo miglio, che congela ma non cancella il piano

Altro che retromarcia. Qui, semmai, siamo davanti all’ennesima manovra di virata in corsa, con tanto di mossa finale per intestarsi la prudenza dopo aver spinto sull’acceleratore. Perché la storia che Luca Dal Fabbro avrebbe “fermato” la cessione delle rinnovabili di Iren non sta in piedi. Non per chi conosce – anche solo un po’ – come funzionano i dossier veri dentro la multiutility. Il pompiere arriva sempre dopo aver sentito odore di bruciato, e ieri il presidente sembra essersi presentato proprio così: con l’elmetto in testa e la pompa in mano, dopo che il cerino aveva già fatto mezzo giro di tavolo.

Parliamo di un’operazione tutt’altro che embrionale: la valorizzazione (leggasi: apertura del capitale fino a quote rilevanti, se non una dismissione parziale o totale) della business unit rinnovabili. Oltre cento impianti, più di 200 megawatt di capacità installata, un perimetro che genera circa 26 milioni di ricavi. Non un cespite marginale, ma uno degli asset più “narrabili” della transizione energetica targata Iren. Un dossier che non nasce per caso. Viene istruito, strutturato, fatto crescere. Passa per il Comitato rischi. Arriva fino al consiglio di amministrazione. Si affida a un advisor come Rothschild e Imi per testare il mercato e costruire opzioni.

Presidente pompiere

È questo il punto che smonta la favoletta del presidente-salvatore. Perché uno stop vero non si dà dopo. Si dà prima. Se Dal Fabbro avesse davvero voluto sbarrare la strada all’operazione, quella pratica non sarebbe mai arrivata così avanti. Non avrebbe preso corpo nelle strutture che su queste partite lavorano per delega del vertice. Non avrebbe imboccato il percorso formale che, come raccontato ieri dallo Spiffero, l’ha portata fino ai passaggi di governance più sensibili, a cominciare dal Comitato rischi, presieduto da Francesca Culasso, consigliera di amministrazione espressione del Comune di Torino, per poi approdare al cda. E soprattutto non si sarebbe messa in moto la macchina degli advisor.

Invece la macchina si è mossa eccome: a Imi e Rothschild è stato affidato un mandato, o comunque un incarico, per esplorare il mercato e gestire il processo. Non una suggestione, ma un dossier già istruito. Dal Fabbro, nella call con gli analisti, ha provato a metterci sopra il coperchio dicendo che “non c’è alcuna decisione” e che le rinnovabili sono “parte strategica” del mix energetico di Iren. Formula utile a raffreddare il clamore, non a cancellare il percorso fatto fin lì.

Insomma, qui non c’è un presidente che blocca una vendita: c’è, semmai, un presidente che annusa l’aria e capisce che non è il giorno giusto per farsi fotografare mentre mette sul mercato il pezzo più presentabile della transizione verde di Iren. Perché vendere – o aprire a nuovi soci in modo pesante – la controllata delle rinnovabili mentre si magnificano sostenibilità, investimenti green e centralità dell’energia pulita, rischiava di produrre un effetto pessimo. E questo soprattutto con i soci pubblici che sul profilo industriale e simbolico della multiutility non possono fare gli indifferenti.

Cda "soprassiede"

Da qui, riferiscono insider di Iren, l’invito al consiglio a soprassedere. Che non significa archiviare, ma congelare. Mettere il dossier nel cassetto senza strapparlo. Fare un passo di lato, aspettare che si abbassi il rumore, prendere tempo. La differenza non è semantica, è sostanziale: uno stop chiude, una pausa conserva. E in questo caso l’operazione, a sentire chi conosce la pratica, resta ancora in pista.

Il resto è teatro relazionale. In via informale, per farsi bello agli occhi di Torino e di Reggio Emilia, Dal Fabbro avrebbe lasciato filtrare che la spinta alla dismissione o all’apertura del capitale fosse soprattutto del socio genovese. Una comoda rappresentazione, perché consente di mettersi dalla parte dei prudenti e di scaricare altrove la paternità del dossier. Peccato che, a quanto risulta, questa pressione genovese non trovi riscontri seri. E allora il quadro torna quello di prima: non il custode che ha fermato i barbari alle porte, ma il regista che, visto il malumore in platea, ha preferito abbassare per un po’ il sipario.

C’è poi un dettaglio che a corso Svizzera conoscono benissimo: l’amministratore delegato Gianluca Bufo in questa vicenda non è il padre dell’operazione, né il suo grande sponsor. Il lavoro vero si colloca lungo la filiera che presidia queste partite straordinarie, dall’M&A agli snodi della governance, cioè nei territori dove il presidente esecutivo non cade dal pero e non può fare la parte dell’ultimo arrivato.

Operazione rinviata

Morale: il dietrofront di Dal Fabbro è apparente proprio perché arriva a valle di un processo già avviato. Non ha fermato una macchina che correva da sola; ha cercato di salire per ultimo sul predellino e sedersi al posto del frenatore. Ma quando un dossier viene istruito, affidato agli advisor, accompagnato nei passaggi interni e fatto filtrare sul mercato, non siamo più nel campo delle ipotesi astratte. Siamo già nella politica industriale, o se si preferisce nella finanza con l’elmetto.

E allora la domanda vera non è se Dal Fabbro abbia bloccato la vendita delle rinnovabili. La domanda è un’altra: per quanto tempo riuscirà a raccontare che non voleva fare quello che, fino a un minuto prima, stava facendo fare agli altri.