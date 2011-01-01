Lo Russo, serve una strategia energetica robusta

"Il Paese ha bisogno da un po' di anni di una strategia energetica sufficientemente robusta che possa garantire, in presenza di crisi come quella che stiamo vivendo, la capacità di poter differenziare le fonti e, conseguentemente, gestire la dimensione della scomparsa o della forte riduzione di una delle fonti con una compensazione su altre". A dirlo, nella diretta radio del martedì, il sindaco di Torino e vicepresidente Anci, Stefano Lo Russo, a proposito delle conseguenze di eventi come la guerra in Medio Oriente, sui costi dell'energia. "Per fare questo - rileva - occorrono investimenti importanti, occorre definire una strategia di lungo di lungo periodo, mettere a terra investimenti che ci garantiscano la possibilità di avere approvvigionamento energetico plurime fonti". Secondo Lo Russo è necessario "riprendere il tema delle rinnovabili. Io sono un forte e convinto sostenitore, ad esempio, dell'idroelettrico", osserva, rilevando che "abbiamo ormai l'evidenza documentata che si debba riprendere in mano il tema della realizzazione di nuovi invasi nelle nostre Alpi, in maniera tale da poterci permettere la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, anche in condizioni di assenza di altre fonti". Una strategia, sottolinea, "che può essere anche locale" e che "serve anche a mitigare gli effetti del cambiamento climatico. C'è quindi - conclude - un'esigenza piuttosto evidente di rilanciare questo ragionamento, che era stato un po' abbandonato, e che io penso invece, anche alla luce di queste crisi internazionali di approvvigionamento di energia, debba essere ripreso a livello anche politico e istituzionale".