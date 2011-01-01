Viola divieto e tenta di rientrare in casa, arrestato a Torino

Ha tentato di rientrare nella casa da cui era stato allontanato e per questo è stato arrestato dalla polizia di Stato. È accaduto a Torino, dove un italiano di circa 70 anni è stato fermato per violazione del divieto di allontanamento e di avvicinamento alla coniuge. L'intervento è scattato nei giorni scorsi dopo una segnalazione al 112 per un tentativo di intrusione in un appartamento in centro città. Sul posto è intervenuta una volante del commissariato San Donato. Gli agenti, entrati nello stabile, hanno trovato l'uomo accovacciato davanti alla porta dell'abitazione, risultata essere quella in cui vive la moglie. Dagli accertamenti è emerso che era sottoposto a misura cautelare che gli vietava sia l'accesso all'immobile sia l'avvicinamento alla donna.