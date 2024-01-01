Il primo Silent Book Party del Salone del Libro

11:19 Martedì 24 Marzo 2026

Il Salone Internazionale del Libro di Torino accoglie la primavera con due appuntamenti all'Orto Botanico di Torino (Parco del Valentino, viale Mattioli 25), tra libri, cura e natura: il primo Silent Book Party del Salone, che sarà ispirato al manifesto della XXXVIII edizione Il mondo salvato dai ragazzini, e il quarto appuntamento della rassegna "Prendersi cura", con Annalisa Cuzzocrea in dialogo con Annalena Benini sul libro E non scappare mai. Miriam Mafai, i segreti e le lotte nella tempesta della storia (Rizzoli), dedicato a una delle principali protagoniste del giornalismo italiano, nota per il suo impegno civile e politico e le sue battaglie femministe. In occasione della riapertura dell'Orto Botanico di Torino i giardini si trasformano in un rifugio silenzioso per lettrici e lettori. Sabato 28 marzo, dalle 10.30 alle 14 il Salone del Libro organizza il suo primo Silent Book Party, dal titolo Il mondo salvato dalla primavera. I partecipanti potranno portare il proprio libro oppure lasciarsi ispirare dai titoli in vendita grazie alla libreria Trebisonda. Ognuno potrà scegliere il proprio angolo di verde e immergersi nella lettura. Nello spazio sarà disponibile un temporary shop con una selezione di prodotti della linea del Salone del Libro. In programma anche un evento per i bambini: la prima presentazione del nuovo albo di Anna Benotto Karl e le forme della natura (Lupoguido). "Prendersi cura", il progetto ideato nel 2024 dal Salone del Libro dedicato ai temi dell'ascolto e dell'attenzione verso gli altri, è reso possibile dalla collaborazione con il main partner Esselunga. Il nuovo appuntamento arriva dopo gli incontri con Chiara Gamberale (2024), Andrea De Carlo e Teresa Ciabatti (2025) e con Massimo Gramellini a gennaio.

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