Il primo Silent Book Party del Salone del Libro

Il Salone Internazionale del Libro di Torino accoglie la primavera con due appuntamenti all'Orto Botanico di Torino (Parco del Valentino, viale Mattioli 25), tra libri, cura e natura: il primo Silent Book Party del Salone, che sarà ispirato al manifesto della XXXVIII edizione Il mondo salvato dai ragazzini, e il quarto appuntamento della rassegna "Prendersi cura", con Annalisa Cuzzocrea in dialogo con Annalena Benini sul libro E non scappare mai. Miriam Mafai, i segreti e le lotte nella tempesta della storia (Rizzoli), dedicato a una delle principali protagoniste del giornalismo italiano, nota per il suo impegno civile e politico e le sue battaglie femministe. In occasione della riapertura dell'Orto Botanico di Torino i giardini si trasformano in un rifugio silenzioso per lettrici e lettori. Sabato 28 marzo, dalle 10.30 alle 14 il Salone del Libro organizza il suo primo Silent Book Party, dal titolo Il mondo salvato dalla primavera. I partecipanti potranno portare il proprio libro oppure lasciarsi ispirare dai titoli in vendita grazie alla libreria Trebisonda. Ognuno potrà scegliere il proprio angolo di verde e immergersi nella lettura. Nello spazio sarà disponibile un temporary shop con una selezione di prodotti della linea del Salone del Libro. In programma anche un evento per i bambini: la prima presentazione del nuovo albo di Anna Benotto Karl e le forme della natura (Lupoguido). "Prendersi cura", il progetto ideato nel 2024 dal Salone del Libro dedicato ai temi dell'ascolto e dell'attenzione verso gli altri, è reso possibile dalla collaborazione con il main partner Esselunga. Il nuovo appuntamento arriva dopo gli incontri con Chiara Gamberale (2024), Andrea De Carlo e Teresa Ciabatti (2025) e con Massimo Gramellini a gennaio.