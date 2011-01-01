Fregolent (Iv), per agricoltura costi fuori controllo

"Mentre il governo dorme, i costi per gli agricoltori sono già esplosi fino al 30%. Carburanti, fertilizzanti, materie prime, tutto aumenta, tranne le risposte dell'esecutivo". Lo dichiara la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent, vicepresidente della commissione attività produttive "Gli agricoltori lanciano l'allarme e chiedono misure radicali. Il taglio di 25 centesimi sul carburante è del tutto insufficiente, e l'accisa agevolata al 22% con Iva al 10% riservata all'agricoltura è già stata divorata dai rincari. Qui si rischia di mettere in ginocchio un intero settore strategico e, con esso, la sicurezza alimentare del Paese. Il Governo non può restare a guardare mentre campi e tavole degli italiani pagano il prezzo più alto di questa crisi globale. Meloni si svegli. Il referendum è passato, il tempo degli slogan è finito. Servono decisioni, adesso", conclude.