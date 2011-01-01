Anfia, in Europa l'80% degli acquirenti non sceglie elettrico o ibrido
"Dopo un avvio d'anno fiacco, a febbraio l'Europa dell'auto mostra timidi segnali di ripresa (+1,4%), pur rimanendo in flessione nel cumulato dei primi due mesi (-1,2%)". E' il commento di Roberto Vavassori, presidente dell'Anfia. "Guardando alle alimentazioni, la quota complessiva di auto Bev, che in Italia si ferma all'8%, la più bassa tra i major market - osserva Vavassori - si attesta al 18,3% e registra nuovamente una crescita a doppia cifra (+20,6%). Sebbene il segmento delle vetture elettriche continui a evidenziare risultati positivi in questi mesi, così come quello delle Phev, a oggi in Europa la gran parte degli acquirenti continua a scegliere altre tecnologie. Per raggiungere gli obiettivi climatici fissati per il 2030 e il 2035, bisognerà, quindi, trovare il modo di decarbonizzare questa porzione di mercato, puntando anche sui carburanti rinnovabili".