Petronas Lubricants Italy e Dr Automobiles avviano collaborazione

Petronas Lubricants Italy e Dr Automobiles avviano una collaborazione tecnica e commerciale per lo sviluppo di lubrificanti dedicati alle motorizzazioni di tutti i brand Dr commercializzati sul mercato italiano. L'accordo - spiega una nota - unisce due realtà consolidate nel nostro Paese: da una parte Dr Automobiles, protagonista dal 2006 di una crescita significativa con oltre 34.000 auto vendute nel 2025 e una rete di più di 400 concessionari; dall'altra Petronas Lubricants Italy, che unisce le radici italiane e la forte presenza territoriale ad una visione globale e a un'affermata leadership tecnologica che trova la sua massima espressione nel Global Research & Technology Centre di Santena (Torino). Questo rappresenta un asset unico in Italia nel panorama dei lubrificanti avanzati e un punto di riferimento per la ricerca e lo sviluppo nel settore dei fluidi.