CARTA STRACCIA

L'informazione vince online, ma il 74% non si fida troppo

Secondo un'indagine Swg il 79% degli italiani si dice soddisfatto e il 68% si informa più volte al giorno. Ma il 56% si sente sovraccaricato da troppe notizie, il 76% dichiara di imbattersi in contenuti falsi o distorti mentre è diffusa la percezione del ruolo degli algoritmi

La crisi dell’informazione tradizionale, quella della carta stampata, non è solo una questione industriale: è il segno di un cambio profondo nel modo in cui gli italiani costruiscono il proprio rapporto con le notizie. La centralità si è spostata altrove, dentro un ecosistema in cui online, televisione e radio si intrecciano sempre più, dando vita a un modello inevitabilmente crossmediale.

È in questo contesto che si inserisce la fotografia scattata da Swg nell’ultimo Radar: un Paese che non rinuncia affatto a informarsi, ma lo fa dentro un flusso continuo, accessibile e onnipresente. Oltre due italiani su tre (68%) dedicano più momenti della giornata a tenersi aggiornati. Non è un consumo episodico: è una pratica distribuita nel tempo, che accompagna la giornata e attraversa i diversi media.

E il motore non è solo utilitaristico. Il 44% lo fa con piacere e curiosità, il 27% per senso del dovere civico, mentre il 16% lo considera necessario per lavoro, studio o vita quotidiana. Solo il 10% si informa per abitudine e una quota minima (3%) lo vive come un’attività da limitare. Il bisogno di informazione, insomma, resta solido. È il contesto in cui si esercita che è radicalmente cambiato.

L’online al centro

Dentro questo nuovo equilibrio, l’online non è più un canale tra gli altri: è il perno. L’informazione digitale è giudicata complessivamente soddisfacente dal 79% degli italiani (10% “molto”, 70% “abbastanza”), a fronte di un 16% poco soddisfatto e un residuale 4% per nulla. La chiave di questo successo sta nella facilità di accesso: il 79% afferma di riuscire a trovare senza difficoltà tutte le informazioni di cui ha bisogno.

Ma è proprio questa disponibilità permanente a generare un effetto collaterale ormai strutturale: il sovraccarico informativo. Più di un italiano su due (56%) dichiara di ricevere troppe notizie e di sentirsi sopraffatto. Il flusso è continuo, ma non sempre gestibile.

Informati ma diffidenti

Se l’accesso è diventato semplice, la fiducia si è fatta fragile. L’approccio degli italiani all’informazione online è segnato da un atteggiamento circospetto, che emerge con forza nei dati: il 76% afferma di imbattersi in notizie false o distorte, il 74% dichiara di non fidarsi di ciò che legge, la stessa percentuale ha l’impressione che i contenuti siano selezionati appositamente per lui.

A questo si aggiunge un ulteriore elemento di destabilizzazione: il 69% percepisce le informazioni come poco affidabili o contraddittorie tra loro. Non è solo una questione di fake news, ma di coerenza del sistema informativo nel suo complesso. Troppe versioni, troppe narrazioni divergenti, troppo rumore.

La bolla percepita

Nel cuore di questa diffidenza c’è la sensazione di vivere dentro un ambiente informativo filtrato. La convinzione che gli algoritmi selezionino contenuti su misura – condivisa da circa tre italiani su quattro – introduce un elemento nuovo: il sospetto che la realtà mostrata non sia neutrale, ma costruita.È il paradosso della personalizzazione: rende l’informazione più accessibile, ma anche meno credibile. Più vicina, ma potenzialmente più distorta.

In questo scenario, gli italiani non rinunciano a cercare criteri di affidabilità, ma li ridefiniscono. A rendere credibile un’informazione online sono innanzitutto le fonti verificabili (57%) e l’equilibrio, cioè l’assenza di una presa di posizione politica esplicita (41%). Solo dopo arrivano la reputazione della testata (28%) e la fiducia nel giornalista (26%). Seguono elementi legati allo stile e alla fruibilità: l’assenza di toni sensazionalistici (22%), la semplicità del linguaggio (16%), il fatto che il contenuto sia condiviso positivamente da persone di fiducia (10%) o che non presenti errori formali (7%). Ancora più marginali risultano la vicinanza ideologica (5%) e il fatto che la notizia provenga da una piattaforma a pagamento (3%).

Credibilità e fiducia

È un cambio di paradigma: la credibilità non è più delegata all’autorità, ma costruita attraverso trasparenza e verificabilità. Il quadro che emerge dal rapporto Swg è quello di una relazione ambivalente. Gli italiani si informano molto, spesso e volentieri, dentro un ecosistema in cui l’online ha vinto la sfida dell’accessibilità e della centralità. Ma proprio questa centralità lo espone a una crisi di fiducia profonda. L’eccesso di informazione genera sovraccarico, la personalizzazione alimenta sospetto, la moltiplicazione delle fonti produce contraddizioni. Il risultato è un pubblico informato ma diffidente, connesso ma disorientato.

E forse è questa la vera eredità della crisi della carta stampata: non solo il passaggio da un supporto all’altro, ma la perdita di un punto fermo riconosciuto, sostituito da un flusso continuo che chiede al lettore uno sforzo in più. Non solo informarsi, ma orientarsi.