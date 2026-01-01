POLITICA & SANITÀ

Regina Margherita-Sant'Anna: nodo risorse. "Chi paga lo stipendio al direttore?"

In attesa dei tempi certi del cronoprogramma per l'accorpamento de due ospedali, crescono i dubbi. Ravinale (Avs): "La giunta Cirio risponda sul personale necessario e i fondi per la nuova azienda". L'Irccs sparito dagli obiettivi di Leli

Con quali soldi verrà pagato il nuovo direttore del Regina Margherita-Sant’Anna? Dietro il paradossale interrogativo si nasconde una delle tante magagne, figlie di altrettanti ritardi, dello scorporo dei due ospedali dalla Città della Salute di Torino e del loro successivo accorpamento.

Emblematica è proprio la questione dello stipendio di Adriano Leli, da poco al vertice di un’azienda che ancora non ha un proprio bilancio. Tant’è che l’allora commissario Giovanni Messori Ioli venne retribuito per tutto il periodo dall’Asl To5, di cui era ed è dipendente. Per non dire della sua solitudine, plasticamente rappresentata dall’assenza perfino di una segretaria.

Purtroppo, non è solo lo stipendio del direttore ad alimentare sempre più dubbi sull’operazione e sui tempi per il suo compimento. In un susseguirsi di delibere e annunci – spesso dissonanti tra loro e rispetto ai fatti – il distacco dei due ospedali dal moloch sanitario di corso Bramante e la costituzione di una nuova azienda ospedaliera finiscono per offrire materia in abbondanza alle opposizioni, che chiedono lumi alla maggioranza e accendono i riflettori su un aspetto non certo edificante per il governo della sanità in Piemonte.

Opposizioni all'attacco

Lo ha fatto e continua a farlo il Partito Democratico, così come le altre forze politiche di minoranza. In questo caso tocca ad Avs che, con la capogruppo Alice Ravinale, ha presentato una lunga e dettagliata interrogazione al presidente Alberto Cirio, anche se il naturale destinatario è ovviamente l’assessore Federico Riboldi.

Ravinale ricorda quanto Cirio e Riboldi avevano annunciato, mettendolo nero su bianco nella delibera dello scorso 4 dicembre: entro la fine dello stesso mese sarebbe stato adottato il piano con l’analisi organizzativa, gli obiettivi e il cronoprogramma dell’accorpamento dei due ospedali. Oggi però, come emerso da una recente riunione, il cronoprogramma è un programma senza crono (ovvero senza tempi definiti) e l’esponente di Avs ha gioco facile nel chiedere se quel piano sia stato effettivamente definito.

Così come infila il coltello nel burro affrontando il tema del personale amministrativo necessario alla nuova azienda, ricordando che, quando ancora si trattava di ragionare solo sul Regina Margherita, il commissario Messori Ioli aveva indicato tra le 150 e le 250 figure necessarie, lasciando poi il suo incarico senza aver mai visto neppure una segretaria.

Un altro commissario?

Dall’opposizione si fanno le pulci anche sugli obiettivi assegnati dalla giunta al nuovo direttore Leli, approdato al Regina Margherita-Sant’Anna cedendo il timone di Azienda Sanitaria Zero a Massimo D’Angelo. “Se tra gli obiettivi di mandato dell’ingegner Leli nulla si dice sullo scorporo e il successivo accorpamento – scrive Ravinale – la Regione intende procedere alla nomina di un commissario per attuare tali incombenze societarie?”. Quasi una provocazione, certo una sottolineatura di evidenti assenze nei compiti affidati al nuovo direttore da parte della giunta regionale.

Dall’opposizione arriva un’altra domanda: quanto è stato speso finora per lo scorporo e l’accorpamento? Nell’interrogazione, inoltre, Ravinale inserisce un elemento indicato come ambizioso traguardo dalla Regione: la classificazione della nuova azienda quale Irccs. Portare il Regina Margherita – già quando si trattava di scorporare il solo ospedale infantile – a diventare Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico era l’obiettivo dichiarato e perseguito, ancor prima che dalla politica, dal deus ex machina dell’ospedale che risponde al nome di Franca Fagioli.

Obiettivi "copia e incolla"

Ora, sempre spulciando tra gli obiettivi assegnati al nuovo direttore e non trovandovi traccia di quel percorso, la capogruppo di Avs provocatoriamente chiede se “si intenda rinunciare” alla richiesta per ottenere il riconoscimento di Irccs. Chissà che quella lista di compiti non sia un copia e incolla.