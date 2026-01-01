Indagine Smat, il 44% dei torinesi consuma ancora acqua in bottiglia

Quasi la metà dei torinesi acquista ancora acqua in bottiglia, una tipologia di consumo scelta dal 44%, a fronte del 29% che beve acqua del rubinetto, il 17% acqua del rubinetto filtrata e del 10% che si serve di punti acqua. E se il 47% dichiara di chiudere l'acqua mentre fa la doccia, lava i piatti o si lava i denti, solo il 21% acquista detersivi cosmetici e saponi biodegradabili e a basso impatto ambientale e appena il 4% dice di considerare l'impronta idrica di un prodotto al momento dell'acquisto, concetto che il 32% delle persone non conosce. Sono alcuni dei dati emersi dal questionario realizzato da Smat nell'ambito del progetto Horizon Europe Imermaid e presentati oggi in occasione della consegna del Premio Punto Acqua 2026. L'indagine, che ha visto finora oltre mille questionari compilati, evidenzia un complessivo buon livello di attenzione dei cittadini verso la tutela della risorsa idrica, anche se migliorabile, e dell'ambiente in generale, con comportamenti virtuosi ampiamente diffusi, come lo smaltimento dei farmaci scaduti nei punti raccolta dedicati (71%) o l'acquisto di prodotti agricoli locali e stagionali (88%). Per quel che riguarda il riutilizzo delle acque reflue trattate, emerge una diffusa apertura, in particolare verso gli usi industriali (62%), urbani (58%) e agricoli (46%), pur con alcune preoccupazioni legate alla sicurezza chimica e microbiologica. In ambito domestico, il recupero delle acque piovane è percepito come l'intervento più accessibile (67%), mentre i principali ostacoli all'adozione di queste soluzioni per la riduzione dei consumi idrici sono rappresentati dai costi (60%). Tra le misure ritenute più efficaci per incentivare l'adozione di interventi per ridurre il consumo di acqua potabile nelle abitazioni ci sono agevolazioni economiche (67%), informazione e formazione (48%), riduzione dei costi condominiali (43%).