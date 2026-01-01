FIANCO DESTR

FdI sotto choc, Delmastro lascia. Chiorino sempre più sulla graticola

L'addio di Delmastro da via Arenula è un brutto colpo, forse ferale per la vicepresidente del Piemonte, sua fedelissima e insieme a lui (e al consigliere Zappalà) nell'affaire del ristorante controllato dalla mafia. L'opposizione chiede le dimissioni

Una brutta vicenda di cronaca trasformatasi rapidamente in un caso politico nazionale, fino a riverberarsi persino sul clima del recente referendum sulla giustizia, ha lasciato tutti frastornati, e il peggio deve ancora venire. Il caso legato alla società “Le 5 Forchette” – ristorante romano compartecipato dagli esponenti di spicco del “clan biellese” di Fratelli d’Italia insieme a Miriam Caroccia, figlia di quel Mario Caroccia condannato per reati di mafia – sta scuotendo i vertici del partito guidato da Giorgia Meloni e rischia di produrre effetti a catena, da via della Scrofa a via Arenula fino ad arrivare al Grattacielo Piemonte.

L’addio di Delmastro

Al centro della tempesta c’è il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, sempre più isolato nel partito e al ministero. Dopo un confronto con la premier ha rassegnato le dimissioni. Non è un mistero che Meloni fosse molto irritata per una vicenda che tocca un nervo scoperto: il rapporto tra politica e legalità, tema identitario per Fratelli d’Italia e per la stessa leader, che ha più volte indicato in Paolo Borsellino una figura di riferimento del suo pantheon.

A pesare non è solo l’opportunità politica, ma anche il possibile sviluppo giudiziario: la Direzione investigativa antimafia di Roma avrebbe già aperto un’inchiesta e si parla di ulteriori elementi – tra cui audio e intercettazioni – che potrebbero emergere nelle prossime settimane, fino ad approdare in Commissione Antimafia. Un’eventualità che ha reso insostenibile la permanenza di Delmastro al governo.

Effetto domino: il destino di Chiorino

Con la caduta di Delmastro, il riflesso politico in Piemonte potrebbe essere quasi immediato. La posizione della vicepresidente della Regione – nonché assessore al Lavoro e all’Istruzione – Elena Chiorino è apparsa da subito infatti strettamente legata a quella dell'ex sottosegretario. Un rapporto politico solido e per certi versi indissolubile, tant’è che il principio del simul stabunt simul cadent torna a circolare con insistenza nei corridoi della politica piemontese.

Nonostante i tentativi di costruirsi un profilo autonomo in questi sette anni in giunta – prima come assessore e poi anche come vicepresidente – la vicenda degli ultimi giorni ha riportato in primo piano un dato evidente a tutti: Chiorino resta politicamente legata a doppio filo a Delmastro. Brilla di luce riflessa e quando il sole si oscura...

Per ora, la maggioranza fa quadrato. Il silenzio è compatto, un mutismo granitico. Ma è un equilibrio fragile: l’eventuale arrivo di un avviso di garanzia (atteso a giorni) o nuovi sviluppi dell’inchiesta potrebbero incrinarlo rapidamente. In questi casi, ammettono sottovoce anche esponenti della coalizione, prevale spesso una logica brutale, anch’essa già espressa un paio di millenni fa dai latini: mors tua, vita mea.

Tra fedeltà e crepe interne

La vicenda sta anche mettendo in luce un tratto strutturale della classe dirigente di Fratelli d’Italia: il peso delle relazioni personali e della fedeltà come collante politico. Un elemento che, finché regge, garantisce compattezza, ma che nei momenti di crisi può trasformarsi in un fattore di vulnerabilità.

Chiorino, inoltre, paga uno stile contraddistinto da una certa asperità, poco incline alla mediazione con alleati e compagni (sic) di partito. Un tratto che se in tempi ordinari veniva tollerato in virtù del suo peso politico, potrebbe tramutarsi rapidamente in un ulteriore elemento di isolamento.

Il Consiglio regionale si spacca

Intanto, il caso ha già prodotto effetti dirompenti sul piano istituzionale. La seduta odierna del Consiglio regionale del Piemonte si è trasformata in uno scontro frontale tra maggioranza e opposizioni. Le minoranze hanno infatti presentato una mozione di sfiducia per chiedere le dimissioni di Chiorino, accusando la giunta di opacità e mancanza di trasparenza: “Una mattinata davvero triste per il Consiglio regionale e per l’intera istituzione piemontese”, la definisce la capogruppo del Partito Democratico Gianna Pentenero.

Ma il momento più simbolico si è consumato durante la commemorazione delle vittime di mafia, a pochi giorni dalla ricorrenza del 21 marzo. L’assenza in aula del presidente Cirio – impegnato a Bruxelles – e della stessa Chiorino ha spinto le opposizioni ad abbandonare l’aula in segno di protesta. Una scelta duramente contestata dalla maggioranza, che ha parlato di gesto “irrispettoso”.

Nel frattempo, il Movimento 5 Stelle ha organizzato una commemorazione alternativa all’esterno dell’aula, con la lettura dei nomi delle vittime di mafia da parte dei consiglieri pentastellati, guidati dalla capogruppo Sarah Disabato.

La difesa di Fratelli d’Italia

A difendere Chiorino e il consigliere Davide Zappalà, amico di infanzia di Delmastro e anche lui coinvolto nella società incriminata, è intervenuto il capogruppo di FdI Carlo Riva Vercellotti, che ha parlato di “gogna mediatica” e respinto ogni accusa.

Secondo la versione del partito, la partecipazione alla società sarebbe stata minoritaria e interrotta immediatamente dopo aver appreso della situazione giudiziaria legata al familiare di una socia. “Nessuna connivenza, solo strumentalizzazione politica”, è la linea difensiva. Ma spenti i microfoni, emergono le inquietudini.

Un passaggio di troppo

Il caso tiene banco ormai da giorni a livello nazionale, dove il ministro della Giustizia Carlo Nordio è atteso in Parlamento per riferire sulla vicenda.

Nel frattempo, in Piemonte, tutto è rinviato alla prossima settimana, quando martedì 31 marzo Cirio e Chiorino dovrebbero riferire in aula. Ma il calendario politico rischia di essere superato dagli eventi: con le dimissioni di Delmastro lo scenario è cambiato radicalmente in poche ore.

A questo punto, le tanto invocate e attese comunicazioni in Consiglio regionale potrebbero trasformarsi in un passaggio ormai inutile.