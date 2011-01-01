GLORIE NOSTRANE

Colpo Grosso per la sinistra: premio per il frontman del No

Il costituzionalista torinese tra i vincitori del referendum. Ha rotto il fronte dell'avvocatura e ricompattato la gauche giudiziaria. Ora nel Pd si ragiona sulla ricompensa: Parlamento o sogno Consulta. E Rossomando e Giorgis iniziano a guardarsi le spalle

Non sarà stato il volto più televisivo della campagna, né quello capace di incendiare le piazze come altri frontman del No. Ma tra i veri vincitori usciti dalle urne del 22-23 marzo c’è senza dubbio Enrico Grosso. E non solo per il risultato, ma per il ruolo svolto in quella che, a bocce ferme, appare sempre più come una partita politica ben più ampia del referendum sulla giustizia.

Grosso ha svolto un compito che altri non avrebbero potuto o saputo interpretare con la stessa efficacia. Ha rotto, almeno in parte, il fronte dell’avvocatura, che si era schierato in larga maggioranza per il Sì, introducendo un elemento di dubbio e di divisione in un campo che appariva compatto. Ma soprattutto ha fatto qualcosa di più sottile e decisivo: ha riattivato quel mondo intellettuale e accademico della gauche radical che, da anni, si disperde in mille rivoli, tra distinguo, correnti e micro-appartenenze. E l’ha saldato con la magistratura militante.

Il pantheon di famiglia

Per capire perché oggi Grosso venga considerato molto più di un professore prestato alla battaglia referendaria, bisogna partire dai natali. Non da quelli anagrafici, ma da quelli politico-culturali. Perché i Grosso, a Torino, non sono una famiglia qualsiasi: sono una dinastia.

Il nonno, Giuseppe Grosso, fu un gigante del diritto romano, preside di Giurisprudenza per quasi trent’anni, ma anche sindaco della città negli anni Sessanta. Uno di quei notabili che sapevano tenere insieme cattedra e Palazzo civico, diritto e potere. Il padre, Carlo Federico Grosso, ha proseguito su quella traiettoria: principe del foro, docente di diritto penale, vicesindaco ai tempi di Diego Novelli, poi vicepresidente del Csm e protagonista di alcune delle più rilevanti stagioni della giustizia italiana.

È dentro questa genealogia – più che in una semplice biografia accademica – che si colloca Enrico Grosso: costituzionalista, avvocato, torinese fino al midollo, cresciuto nel punto esatto in cui la cultura giuridica incontra le istituzioni. Non un outsider, ma l’erede di una stirpe in cui il diritto è sempre stato anche esercizio del potere.

Il lavoro “prezioso”

Non è un tribuno, e non ha mai provato a esserlo. È piuttosto una cerniera. E in una battaglia che aveva nella Costituzione il proprio terreno simbolico, era esattamente ciò che serviva. La scena della vittoria, nella sede romana di Libera – un ex cinema confiscato dove l’Associazione nazionale magistrati ha atteso i risultati – restituisce bene la sua cifra. All’inizio prudente, quasi scaramantico, poi via via più coinvolto, fino a lasciarsi andare a un’emozione che ha poco di costruito.

“È stato un capolavoro collettivo”, ha ripetuto seguendo una liturgia che mastica fin da quando indossava i calzoni corti. E nel provare a spiegare perché se lo aspettasse, ha tirato fuori una delle sue formule più caratteristiche: “Nella mia vita ho sempre scommesso su una ancestrale saggezza inconsapevole del popolo: gli italiani, senza saperlo, riescono sempre a salvare se stessi”.

La Costituzione come leva

Il passaggio chiave arriva quando il professore lascia emergere la cifra più autentica del suo intervento: “L’idea che questo nuovo entusiasmo sia stato suscitato da una questione che ha direttamente a che fare con la Costituzione, lasciatemelo dire, da costituzionalista mi emoziona”. Non è solo una dichiarazione di principio. È la rivendicazione di un metodo.

Grosso non ha semplicemente fatto campagna per il No: ha trasformato il referendum in una battaglia simbolica sulla Carta, riuscendo a mobilitare un elettorato che da tempo aveva smesso di riconoscersi nella politica. Lo dice con chiarezza: “Gente che non andava a votare da anni… forse quella fiducia tutti noi, tutti insieme, gliel’abbiamo ridata”. E ancora: “Ha vinto la Costituzione, ha perso chi la voleva cambiare per affievolire le garanzie di autonomia e indipendenza della magistratura”. È qui che il costituzionalista si fa politico, senza mai dichiararlo apertamente.

Erede della sinistra giudiziaria

A Torino, tutto questo ha un nome preciso: continuità. Grosso non appare come una sorpresa, ma come l’ultimo anello di una filiera che attraversa decenni di storia. È il prodotto più rifinito di quel milieu sabaudo in cui accademia, magistratura e politica si intrecciano stabilmente. Da Violante a Caselli, da Zagrebelsky fino alla declinazione parlamentare rappresentata da Andrea Giorgis e Anna Rossomando, la cosiddetta sinistra giudiziaria ha sempre saputo rigenerarsi. Grosso si inserisce esattamente lì: non un battitore libero, ma un erede naturale. Uno che può raccogliere il testimone e portarlo dentro la prossima stagione del Partito democratico.

In politica, certi servizi non restano senza riconoscimento. E infatti il suo nome è già entrato nel circuito delle ricompense. Un seggio parlamentare appare il minimo sindacale. Ma l’ambizione vera, raccontano, è un’altra: la Corte Costituzionale. Un traguardo coerente con il suo profilo e coltivato da tempo, anche se mai esibito.

Concorrente in casa

A non essere tranquilli, però, sono proprio quelli che condividono il suo stesso campo. Rossomando e Giorgis osservano con crescente attenzione. Non solo perché appartengono alla stessa area, ma perché ne incarnano, fino a oggi, la rappresentanza politica più consolidata. Il problema è che entrambi hanno già più di tre legislature sul groppone. E per restare dovranno chiedere una deroga al Nazareno, proprio mentre Elly Schlein è impegnata a costruire una nuova classe dirigente a sua immagine e somiglianza e, raccontano, poco incline a concedere eccezioni se non col contagocce. In questo scenario, l’ascesa di Grosso non è solo una buona notizia per lui. È anche un fattore di inquietudine per chi, fino a ieri, occupava stabilmente quello spazio.

Il fuorionda che conferma

A rendere ancora più interessante la parabola di Grosso, proprio mentre il professore raccoglieva gli applausi del fronte del No, è arrivato il caso valdostano. Non un inciampo qualsiasi, ma un episodio che illumina perfettamente il suo ruolo di snodo tra accademia, toga e politica. Durante un convegno all’Università della Valle d’Aosta, con i microfoni rimasti aperti, Grosso viene captato mentre discute con il presidente del Tribunale di Aosta, Giuseppe Marra, di una causa ancora da decidere. Fin qui, già abbastanza. Ma il punto vero è un altro: Grosso non parlava da semplice costituzionalista chiamato a dare un’opinione volante, bensì da autore del parere giuridico redatto per difendere la rieleggibilità del presidente della Regione Renzo Testolin, finito sotto ricorso per la questione del limite dei mandati.

È questo incrocio a trasformare il fuorionda in qualcosa di più di una semplice gaffe. Diventa la rappresentazione plastica di quel sistema di relazioni tra accademia, magistratura e politica di cui Grosso è insieme prodotto e interprete.

Il vero vincitore

Alla fine, più che il volto più efficace del No, Grosso è stato quello più strategico. Ha parlato a mondi che altri non intercettavano, ha dato profondità culturale a una battaglia politica e, soprattutto, ha trasformato un referendum in una piattaforma personale credibile. Per questo, tra i vincitori di questa tornata, il suo nome è destinato a pesare. Non per come è arrivato al traguardo, ma per dove sembra già proiettato.

Perché se è vero che “gli italiani salvano sempre se stessi”, come ama ripetere, c’è chi – nel frattempo – ha iniziato a salvare anche il proprio futuro.