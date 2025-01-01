ECONOMIA DOMESTICA

Per Stellantis un anno "cruciale". Elkann incrocia le dita (pure noi)

Dopo essersi sbarazzato del "fardello" dei giornali il rampollo Agnelli delinea le prospettive future di Exor, la cassaforte del gruppo e centro dei suoi investimenti. "Abbiamo solidità e capitali". Il 21 maggio si conoscerà il piano di Filosa

Per Stellantis sarà un anno “cruciale”. Parola di John Elkann, che dalla cabina di regia di Exor prova a guardare avanti dopo un 2025 complicato e mentre Torino continua a interrogarsi sul destino del suo storico cuore industriale. L’amministratore delegato della holding della famiglia Agnelli lo dice senza troppi giri di parole: il 2026 sarà uno spartiacque. Il momento della verità arriverà il 21 maggio, quando il gruppo automobilistico presenterà il piano al Capital Markets Day. Lì si capirà davvero che direzione intende prendere un colosso che negli ultimi mesi ha dato più di un segnale di affanno. Exor continua a puntare su settori come tecnologia, lusso e sanità, ma è aperta a cogliere anche opportunità diverse grazie a un bilancio solido e alla forte liquidità proveniente dalle recenti dismissioni e da quelle in arrivo. ìElkann spiega agli analisti finanziari la strategia della holding, nel cui portafoglio ci sono Stellantis, Ferrari, Cnh e la Juventus, già illustrata nella lettera agli azionisti che ha accompagnato i conti 2025.

Elkann, intanto, incrocia le dita e prova a rassicurare gli analisti. Dopo un anno “difficile”, Stellantis si è riorganizzata sotto la guida di Antonio Filosa e starebbe affrontando le sfide, interne ed esterne. Ma il tono resta prudente, quasi cauto. Tradotto: la strada è ancora in salita.

Nel frattempo, a monte, cambia la strategia della cassaforte. Exor ha alleggerito il portafoglio – meno partecipazioni, più concentrazione sulle grandi società – con un obiettivo chiaro: contare di più nella gestione, non limitarsi a fare da azionista silenzioso. Una linea che arriva dopo aver chiuso il capitolo dei giornali, un “fardello” di cui Elkann si è liberato senza troppi rimpianti. L'ultima cessione è arrivata ieri: quel che rimaneva del gruppo Gedi è stato gestito ad Antenna Group.

La parola chiave, ora, è solidità. I quasi quattro miliardi di liquidità vengono sventolati come una garanzia in tempi incerti. “Siamo preparati ad affrontare un altro anno difficile”, dice Elkann. Un modo elegante per far intendere che il peggio potrebbe non essere ancora alle spalle. Quanto agli investimenti, la bussola punta su tecnologia, sanità e lusso. Ma senza precludersi altre strade. Anche qui, prudenza e pazienza diventano la linea guida. In sostanza: niente mosse azzardate, meglio aspettare l’occasione giusta.

Resta però il nodo principale, quello che a Torino pesa più di ogni altra considerazione finanziaria: il futuro dell’auto. Se Stellantis dovesse davvero invertire la rotta, allora il 2026 sarà ricordato come l’anno della ripartenza. In caso contrario, il rischio è che diventi l’ennesimo passaggio a vuoto per un settore che da queste parti non è mai solo industria, ma identità.