SANITÀ

Liste d'attesa: ora numeri senza veli. "Operazione trasparenza" dell'ex 007

Da maggio tutti i dati su prenotazioni, tempi di attesa e prestazioni effettuate "in chiaro" sul sito dell'Agenas. L'incontro del direttore di Agenas con i vertici tecnici delle Regioni. Sotto i riflettori anche le prestazioni serali e nei festivi. Attesa per i dati in Piemonte

Liste d’attesa senza veli. Magheggi e versioni addomesticate sui numeri delle prestazioni erogate e sui tempi necessari per ottenerle dovrebbero avere vita breve, anzi brevissima. Il condizionale – in attesa della conferma nei fatti – è d’obbligo, ma la svolta annunciata ieri da Angelo Tanese, da poco insediatosi alla direzione di Agenas, è attesa tra poche settimane.

Da maggio ogni cittadino potrà vedere sul sito dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali una serie di informazioni finora precluse, in tutto o in parte, e soprattutto fornite dalle singole Regioni o addirittura da ciascuna azienda sanitaria in maniera tale da rendere l’impresa impossibile.

Disclosure di primavera

Il re sarà nudo, vien da dire. Già, perché i numeri e le date non saranno più forniti dalle Regioni, ma sarà la stessa Agenzia, attraverso la piattaforma informatica, ad attingere in tempo reale dai Cup e da altri sistemi tutte quelle informazioni che finora sono state fornite e, talvolta, mediate dalle Regioni stesse.

Nelle slide proiettate nel corso della riunione di ieri, alla quale hanno partecipato tutti i direttori regionali della sanità, il nuovo schema è chiaro: sul portale della trasparenza si potranno vedere, in tempo reale, il numero delle prenotazioni per ciascuna prestazione in ogni azienda sanitaria e ospedaliera, la percentuale delle visite, degli esami o degli interventi garantiti entro i tempi previsti, così come la distribuzione delle prenotazioni per classi di priorità inserite nella prescrizione medica e la loro distribuzione per classi e giorni di attesa.

Prescrizioni & prestazioni

A maggio arriverà anche il momento, atteso invano per oggi, di scoprire le carte e vedere i dati del 2025, così come quelli dell’anno in corso. Si dovrà capire se i numeri raccolti dall’Agenas coincideranno, in tutto o in parte, con quelli forniti dalle Regioni e verificare se, in alcuni casi, il quadro fornito non solo contrasti – come spesso accade – con la realtà con cui si scontrano i pazienti, ma anche con un sistema che dovrebbe garantire quella “trasparenza” evocata più volte da Tanese, l’ex capo del personale del Dipartimento di Palazzo Chigi con delega al coordinamento dei servizi segreti, arrivato a sostituire il commissario Americo Cicchetti.

Nelle slide è stato scritto che la trasparenza sui dati deve essere uno strumento di fiducia e miglioramento e non servire a stilare classifiche, ma guardare quali Regioni sono messe meglio e quali peggio sarà inevitabile al momento di quella sorta di disclosure preannunciata tra poco più di un mese. Oggi qualche segnale, che sembra basarsi proprio sui dati già in possesso dell’Agenzia, è arrivato: dall’analisi e dal controllo accurato delle prescrizioni, la cui appropriatezza resta uno dei temi centrali, fino alle prestazioni supplementari fornite in orari serali e nei giorni prefestivi e festivi.

Le anomalie piemontesi

Un tema che riguarda da vicino il Piemonte – rappresentato a Roma dal direttore regionale Antonino Sottile – dove l’assessore Federico Riboldi ha fatto un vanto dell’iniziativa costata una trentina di milioni per oltre 250mila prestazioni. Un asserito successo sul quale sono poi gravate ombre proprio sui numeri, con il caso dell’Asl di Alessandria, al cui record avrebbero concorso in maniera rilevante esami e visite non comprese nel Pngla, il Piano nazionale di governo delle liste d’attesa.

L’operazione trasparenza di Agenas contemplerà anche il conteggio e la verifica delle prescrizioni, delle prenotazioni e delle prestazioni effettuate in questi orari, probabilmente fornendo un quadro più preciso rispetto a quello emerso e successivamente “chiarito” in Piemonte. Lo stesso dovrebbe valere per un’altra vicenda che ha riguardato sempre le liste d’attesa e che ancora non è stata chiarita dalla risposta attesa del ministro in Parlamento: quella delle prenotazioni fittizie all’Asl Cuneo 1 e all’ospedale Santa Croce e Carle del capoluogo della Granda.

Gli auguri a Schael

E se ieri l’incontro nella sede dell’Agenas si è concluso con un applauso per gli auguri di compleanno a Thomas Schael, l’ex commissario della Città della Salute di Torino, passato a dirigere la sanità della Sardegna, che con Tanese ha scritto alcuni libri, un altro clima potrebbe segnare la rivelazione dei dati sulle liste d’attesa in più di una Regione.

Campitiello in rampa

Per quelle in cui si verificassero ripetute inadempienze incombe sempre il potere sostitutivo dell’Organismo di controllo, verifica e monitoraggio istituito quasi un anno e mezzo fa in seno al ministero di Orazio Schillaci, ma del quale sembravano essersi perse le tracce.

Di queste ore i rumors circa il suo probabile vertice: con insistenza circola il nome di Maria Rosaria Campitiello, moglie del sottosegretario agli Esteri di FdI Edmondo Cirielli, attuale capo dipartimento della Prevenzione al dicastero di Lungotevere Ripa.