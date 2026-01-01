Rapina una disabile a Torino, arrestato 23enne

Ha rapinato una donna disabile, aggredendo anche la figlia che tentava di difenderla: un 23enne, di origine marocchina, è stato arrestato dai carabinieri a Torino, mentre è stato identificato il complice. I fatti risalgono all'11 marzo nei pressi di un supermercato di corso Romania. I due, a bordo di un monopattino, avevano avvicinato una donna di 47 anni, costretta su una sedia a rotelle, e la figlia di 19 anni. Durante l'aggressione uno dei due aveva colpito la giovane per poi strappare dal collo della madre due catenine d'oro e fuggire. Le indagini della compagnia Oltre Dora hanno portato all'identificazione dei due presunti autori, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine. il 23enne è stato fermato il 16 marzo in piazza della Repubblica e portato nel carcere Lorusso e Cutugno. Il fermo non è stato convalidato, ma il gip ha emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere per rapina aggravata e lesioni.