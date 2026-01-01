Bra (Cn), incendiato portone Comando Polizia locale, indagini

Nella notte tra lunedì e martedì un atto vandalico ha interessato il Comando della Polizia Locale di Bra (Cuneo), in via Moffa di Lisio. Una persona attualmente in fase di identificazione ha appiccato il fuoco al portone ottocentesco della caserma, ammassando alcuni sacchi della raccolta dei rifiuti indifferenziati. Il portone ligneo è rimasto gravemente danneggiato e parte della facciata dell’edificio è stata annerita dalle fiamme. L'azione è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza di cui è dotata la sede del Comando. L'allarme è stato lanciato dai residenti del fabbricato adiacente che, accortisi delle fiamme, sono intervenuti gettando acqua sul rogo, in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco. "Esprimo la mia massima solidarietà e quella dell'intera Amministrazione al Corpo della Polizia Locale per questo vile gesto che ha colpito una sede istituzionale della nostra città", commenta il sindaco Gianni Fogliato. "La Polizia Locale svolge da sempre un’opera fondamentale sul tema della sicurezza e del presidio del territorio, con un impegno quotidiano e profuso, in stretta collaborazione con le altre forze dell’ordine. Il Comando è un presidio di legalità al servizio dei cittadini, e continuerà il proprio lavoro con la professionalità e l'impegno di sempre", conclude Fogliato.