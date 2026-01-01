Sindaco di Quargnento, Paoli ha vissuto qui per oltre 13 anni

"Gino Paoli non è stato un ospite di passaggio, ma un quargnentino a tutti gli effetti per oltre tredici anni. Lo ricordiamo prima alla Cascina Vallerina, immerso nella pace delle colline del Monferrato fino al 1972 e, successivamente, nel cuore del paese, in via Garibaldi fino al 17 novembre 1980. Due luoghi diversi, che raccontano come il Maestro avesse scelto di integrarsi totalmente nel tessuto del nostro territorio". Così sindaco di Quargnento (Alessandria) e presidente della Provincia, ricordando il cantautore scomparso a 91 anni. Quargnento è stato anche teatro dell'amore con Ornella Vanoni: "Proprio qui - prosegue il primo cittadino - Paoli ha portato con Ornella Vanoni tra le nostre colline il fascino e il tormento di una delle coppie più iconiche della canzone d'autore". L'amministrazione comunale - in collaborazione con Paolo Massobrio, ideatore di Golosaria Monferrato - organizzerà il 15 maggio la serata 'Anteprima Golosaria' all'Auditorium della Trinità dedicata proprio a Gino Paoli e Ornella Vanoni.