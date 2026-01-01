Progetto endometriosi il 28 marzo a Torino e a Verbania

Nel weekend del 28 e 29 marzo 2026,l'Ape, Associazione progetto endometriosi, rinnova l'appuntamento con "I Fiori della Consapevolezza", l'iniziativa nazionale dedicata all'informazione e al sostegno delle donne che convivono con questa patologia cronica. In Piemonte Torino, all'ospedale Sant'Anna, in via Ventimiglia 1, davanti all'Aula Delle Piane, dalle 9 alle 13, e Verbania, in piazza San Vittore Endometrock III, dalle 9 alle 17, saranno tra le città protagoniste dell'iniziativa sabato 28 marzo. L'endometriosi colpisce circa 3 milioni di donne in Italia ed è spesso caratterizzata da un lungo ritardo nella diagnosi, che può compromettere la qualità della vita e l'accesso a cure adeguate. L'evento, che si svolgerà in concomitanza con la Giornata mondiale dell'endometriosi, coinvolgerà circa quaranta piazze italiane. Per l'occasione le volontarie saranno presenti nelle città con stand informativi e un fiore simbolico da portare a casa con una piccola donazione: una gerbera rosa in vaso, accompagnata da semi di girasole - scelti per rappresentare insieme fragilità, forza e attenzione verso la salute femminile - e istruzioni per la loro coltivazione. Le donazioni sostengono uno dei pilastri fondamentali dell'impegno dell'Ape: la formazione dei professionisti della salute. Ginecologi, ecografisti, psicologi e operatori sanitari adeguatamente formati rappresentano oggi lo strumento più efficace per ridurre il ritardo diagnostico, riconoscere precocemente i sintomi e indirizzare le pazienti verso percorsi di cura appropriati e multidisciplinari.