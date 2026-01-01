Iveco Group, via libera a dividendo straordinario

L'assemblea straordinaria degli azionisti di Iveco Group, tenutasi oggi ad Amsterdam, ha approvato la distribuzione agli azionisti, sotto forma di dividendo straordinario, dei proventi netti derivanti dalla cessione del Business Defence a Leonardo, perfezionata il 18 marzo. Sulla base del prezzo di vendita, degli aggiustamenti di chiusura attesi e dei costi di separazione sostenuti per l'enucleazione del Business Defence, il dividendo netto distribuibile è stimato tra 5,7 e 5,8 per azione ordinaria emessa e in circolazione. L'importo esatto della distribuzione sarà determinato dal consiglio di amministrazione, la cui decisione finale è prevista il 15 aprile, con data di stacco cedola il 20 aprile.