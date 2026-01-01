Istat, oltre 10mila persone senza dimora in 14 città metropolitane

Il numero delle persone senza dimora, di almeno 18 anni di età, rilevate la notte del 26 gennaio 2026 nei 14 Comuni Centro di Area Metropolitana è di 10.037 individui. Tra questi, 5.563 persone (55,4%) erano ospitate nelle strutture di accoglienza notturna. Le altre 4.474 sono state conteggiate in strada, in spazi pubblici o in sistemazioni di fortuna. È quanto emerge dalla prima fase della rilevazione Istat sulle persone senza dimora effettuata a Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Messina, Catania, Cagliari. "Roma presenta il valore assoluto più elevato (2.621 persone, di cui 1.299 in strada) - fanno sapere - seguita da Milano (1.641, di cui 601 in strada), Torino (1.036, di cui 372 in strada) e Napoli (1.029, di cui 566 in strada). Reggio Calabria registra la minore presenza di persone senza dimora (31 persone, 14 in strada); seguono Messina (129 persone, 25 in strada) e Catania (218 persone, 78 in strada)". Secondo il conteggio, le donne, fra le persone senza dimora, rappresentano una minoranza: in struttura sono il 21,4%, 1.189. Mentre in strada è stato possibile distinguere il sesso per circa il 75% dei casi conteggiati: il 12% è rappresentato da donne. I giovani (tra i 18 e i 30 anni) rappresentano il 15,3% (851 persone) degli ospiti delle strutture, le persone tra i 31 ai 60 anni il 61,3% (3.413), mentre gli over 60 il 23,4% (1.299). Tra i conteggiati in strada, la quota di chi ha oltre 60 anni è pari al 10,6% dei casi con età rilevata. Nella fascia d'età che va tra i 31 e i 60 anni c'è una maggiore concentrazione: il 73,2%. Le persone senza dimora conteggiate corrispondono a circa lo 0,11 per cento della popolazione residente dei Comuni considerati. "Va tuttavia precisato - si legge nel report - che il collettivo dei senza dimora include anche individui non iscritti in anagrafe o residenti in Comuni diversi da quelli dove si trovano a gravitare".