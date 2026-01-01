Università di Torino prima in Italia in Filosofia

L'Università di Torino è tra le prime 50 al mondo in Filosofia e la prima in Italia. Lo dicono i Qs Subject Ranking per il 2026 pubblicati dalla nota agenzia britannica Quacquarelli Symonds, le nuove classifiche specifiche per ogni disciplina delle migliori università del mondo, in cui sono stati valutati oltre 6.200 atenei in 55 ambiti disciplinari. L'ateneo di Torino è nella top 100 in Studi Classici, Odontoiatria e Scienze Veterinarie e top 150 in Scienze Agrarie e Forestali e Antropologia. L'ateneo è nelle prime 200 posizioni in altre 3 discipline: Archeologia, Geografia e Scienze dell'Educazione (prima in Italia con l'Università di Bologna).