GIUSTIZIERI DI BARRIERA

Re dei maranza, 2 anni di carcere. Aggredì un maestro - VIDEO

L'episodio risale all'ottobre del 2025. Don Alì, noto tiktoker torinese, aveva organizzato una spedizione punitiva contro un insegnante di una scuola elementare. Poi lo aveva sottoposto alla gogna sui social network. Attualmente è detenuto ad Aosta

Da TikTok al banco degli imputati. E stavolta non è finita con qualche like in più o con una manciata di follower guadagnati. Don Alì, il sedicente “Re dei Maranza” torinesi che è molto seguito soprattutto tra i giovanissimi, è stato condannato a due anni di carcere per stalking e diffamazione aggravata in seguito a un'aggressione a un insegnante torinese. Con lui sono finiti nei guai anche due amici, condannati a un anno ciascuno, che avevano partecipato alla spedizione.

Don Alì è diventato famoso per aver annunciato l'invasione dei maranza al sud Italia, ma si trattava di una challenge. Ha 24 anni e ha sempre vissuto nel quartiere di Barriera di Milano. Dal 2019 realizza video provocatori che pubblica sui social. Nel 2020 è stato denunciato per aver lanciato un estintore da un treno in corsa, mentre l’anno successivo ha finto di essere un agente della polizia municipale di Torino.

I fatti

La vicenda per la quale è scattata la condanna è legata alla “spedizione punitiva” organizzata lo scorso ottobre ai danni di un maestro di una scuola materno-elementare di Barriera di Milano. L’uomo è stato fermato nei pressi della scuola, circondato e accusato senza prove di maltrattare un alunno. Il tutto ripreso con lo smartphone e sbattuto sui social, dove in poche ore si era scatenata la gogna social.

Uno schema già visto. Perché dietro l’etichetta dei maranza e la narrazione da giustizieri improvvisati si nasconde spesso lo stesso copione: provocazione, video, indignazione e visibilità. A guidare il gruppo, in quell’episodio, c’era proprio Don Alì che si autoproclamava re di questo sottobosco digitale. Il tiktoker era già noto alle cronache per una lunga serie di bravate e provocazioni.

Guarda il video dell'aggressione

Un’escalation che aveva superato il confine. L’insegnante, finito nel mirino senza alcun riscontro concreto, si era trovato esposto non solo alle accuse in strada, ma anche a una vera e propria gogna online. Ora però è arrivato il verdetto della giustizia vera, quella delle aule di tribunale. Il tiktoker, arrestato un mese dopo i fatti, si trova già detenuto nel carcere di Aosta per episodi precedenti. In aula, alla lettura della sentenza, ha protestato contro il giudice.