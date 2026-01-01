SANITÀ

A caccia di infermieri in Uzbekistan, assessore impallinato dai sindacati

Finita (se c'è mai stata) la tanto predicata armonia con i rappresentanti dei lavoratori. Le sigle sindacali accusano Riboldi di negare il confronto e preannuncia la mobilitazione. Emergenza 118, strutture del Pnrr e altre questioni al centro dell'attacco

“Siamo di fronte a una gestione unilaterale. Mentre la Regione ignora le nostre richieste di confronto, le Asl procedono in ordine sparso, creando disparità e caos organizzativo”. Se mai c’è stata – forse solo nella narrazione dell’assessore Federico Riboldi – un’armonia con i sindacati, la presa di posizione e le accuse di questi ultimi ne spazzano via anche l’ultima traccia.

Le segreterie regionali del comparto sanitario di Cisl, Nursind, Fials e Nursing Up alzano il tiro verso il ventiquattresimo piano del grattacielo, elencando una serie di criticità che, a loro dire, la Regione non ha ancora affrontato nella maniera dovuta, lasciando irrisolte questioni “che impattano direttamente sulla salute dei cittadini e sulle condizioni di lavoro degli operatori”.

Mentre l’assessore, dopo le missioni in terra d’Albania di cui si attendono ancora i risultati, ha spostato il terreno di caccia agli infermieri nel lontano Uzbekistan, finisce impallinato a casa propria proprio dai rappresentanti di questi ultimi.

Clima pesante

Che il clima sia pesante lo conferma l’ultimatum che le sigle sindacali spediscono a Riboldi: “Se non riceveremo una convocazione immediata e risposte concrete, saremo costretti a intraprendere ogni iniziativa di lotta necessaria”. Insomma, un preavviso di mobilitazione che potrebbe contemplare lo sciopero, così come altre azioni che in passato – quando non lo riguardavano direttamente – avevano portato l’assessore a prese di posizione tutt’altro che contrarie o conflittuali con il sindacato.

Adesso è lui a essere chiamato in causa. I temi messi in fila dalle sigle sindacali non sono affatto nuovi e rimandano a criticità che, in molti casi, si trascinano da tempo senza soluzione, a dispetto degli immancabili annunci e delle spiegazioni che sembrano lasciare il tempo che trovano.

Emergenza 118

C’è la vicenda dell’Emergenza 118, in merito alla quale i sindacati denunciano “l’ingiustificata interruzione del tavolo sulla riorganizzazione”. Torna poi la questione del passaggio del personale infermieristico dalle attuali quattro aziende ospedaliere – Città della Salute di Torino, Novara, Cuneo e Alessandria – ad Azienda Zero, dove si è appena insediato il nuovo direttore Massimo D’Angelo, mentre i problemi restano quelli ormai noti.

Visite di sera

All’assessore di FdI i sindacati chiedono conto anche dell’organizzazione delle prestazioni aggiuntive, a fronte del fatto che “diverse Asl abbiano già iniziato a prevederne l’erogazione senza la necessaria copertura economica”. E qui i sindacati toccano un nervo sensibile, vista l’importanza e l’enfasi riservate alle visite e agli esami in orari serali e nei festivi, pur a fronte di una spesa attorno ai 30 milioni e di qualche inciampo nel computo delle prestazioni stesse.

C’è poi il Pnrr, con le case e gli ospedali di comunità a far drizzare le antenne alle sigle sindacali, preoccupate per “lo spettro delle esternalizzazioni e l’incertezza sul numero adeguato di professionisti”. Nell’avviso a Riboldi compare pure un’altra questione a dir poco complicata: “sugli scorpori e le aggregazioni del Regina Margherita e Sant’Anna manca totalmente la condivisione”.

Armonia perduta

Non da ultimo, i tour dell’assessore alla ricerca di infermieri: “mentre i dati occupazionali non vengono aggiornati, privando il sistema di una fotografia reale del turn over e delle carenze di organico, la questione spinge la Regione alla ricerca disperata di infermieri in Paesi stranieri”. Anche in questo caso “senza alcun confronto o condivisione”. Alla faccia dell’armonia.