Lega Vco, federalismo caro a Bossi sia inserito nel programma nazionale

"A nome di tutti i militanti del Verbano-Cusio-Ossola che rappresento chiedo a Salvini, a Molinari e al direttivo federale che nello statuto e nel programma delle prossime elezioni politiche venga inserita la nostra volontà di intraprendere la battaglia per la Repubblica italiana federale. Siamo convinti che serva ridare ossigeno a questa prerogativa Lega". A lanciare l'appello è il segretario Vco della Lega, Enrico Montani, secondo cui "il rilancio della battaglia federalista appare oggi più che mai necessario, alla luce anche delle ultime vicende del Paese". "Il federalismo tanto caro a Bossi è rimasto, ahinoi, soltanto un sogno - conclude Montani - ma i sogni non muoiono mai e per questo motivo, perché bisogna avere il coraggio di inseguire i propri desideri e anche nel ricordo del nostro storico capo, siamo qui, uniti, a riproporre quello federalista. Le vittorie parziali in tema di autonomia, federalismo fiscale e altro non ci devono bastare e non possono distoglierci dall'obiettivo principale: la Repubblica italiana federale".