RETROSCENA

Caso Delmastro, pateracchio in Piemonte: Chiorino perde il ruolo di vicepresidente ma resta assessore

Ecco la soluzione che plana al tavolo del vertice di maggioranza con Cirio in rientro da Bruxelles. Il governatore prova ad accontentare tutti: lei rimane in giunta e non toglie il seggio al collega Sacchetto, ma paga comunque la "grave leggerezza" dell'affaire Bisteccheria

Mentre a Roma a tiene banco la resistenza di Daniela Santanchè, anche a Torino i vertici di Fratelli d’Italia hanno la loro gatta da pelare. Dopo le dimissioni arrivate ieri del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro si attende di capire se la sua fedelissima Elena Chiorino, coinvolta insieme al consigliere Davide Zappalà nell’affaire Bisteccheria, seguirà i suoi passi, dimettendosi da vicepresidente del Piemonte. Il presidente Alberto Cirio, di ritorno da Bruxelles, è atteso a Torino in serata per fare il punto in un vertice di maggioranza convocato ad hoc. Ma il dado pare ormai tratto.

Dimissioni a metà

La soluzione allo studio del governatore è quello che si definirebbe in gergo un pateracchio, nell’ottica di toccare il meno possibile i delicati equilibri all’interno della sua giunta e del suo azionista di maggioranza, Fratelli d’Italia.

Le opposizioni unite chiedono a gran voce le dimissioni di Chiorino, e lei li accontenterà a modo suo, lasciando sì la carica di vicepresidente della Regione, ma non quella di assessore, restando quindi in giunta e mantenendo così le pesanti deleghe al Lavoro e all’Istruzione.

Una soluzione di compromesso che difficilmente attenuerà gli attacchi delle minoranze, ma che permette a Cirio di salvare capra e cavoli: l’uscita di Chiorino dalla giunta porterebbe alla decadenza del consigliere e compagno di partito Claudio Sacchetto, che a quel punto dovrebbe lasciarle il posto tra i banchi della maggioranza a Palazzo Lascaris.

Ostentata sicurezza

D’altronde, anche dalla conferenza dei capigruppo di questa mattina non si sono registrati particolari scossoni: l’informativa di Cirio e Chiorino, prevista per la prossima seduta di martedì prossimo, è stata regolarmente calendarizzata, e con essa la mozione di sfiducia presentata dai gruppi di minoranza. I capigruppo di maggioranza – erano presenti solo Carlo Riva Vercellotti per FdI e Silvio Magliano per la Lista Cirio, mentre Fabrizio Ricca della Lega e Paolo Ruzzola di Forza Italia erano sostituiti rispettivamente dai colleghi Marco Protopapa e Annalisa Beccaria – non hanno avuto nulla da obiettare, mostrandosi per nulla turbati ma al contrario ostentando sicurezza e buon umore. Evidentemente confidavano in una soluzione in tempi brevi, e così è stato.

Diverse responsabilità

Dietro il ragionamento fatto da Cirio in queste ore ci sarebbe una logica molto semplice: è vero che Chiorino mettendosi in società con la figlia di Mauro Caroccia, già in odor di mafia, ha commesso una “grave leggerezza” (e già quest’ossimoro dice tutto sulla portata equilibristica di una tale decisione), ma con lei ci lavora da sette anni, e valuta positivamente il loro rapporto di collaborazione, al punto che la sua condotta sarebbe stata definita addirittura “irreprensibile”.

Certo, non ha segnalato il possesso delle sue quote nelle dichiarazioni patrimoniali (obbligatorie per tutti gli eletti) e la regolarità del pagamento sarà tutta da dimostrare, ma la sua partecipazione con una quota del 5% resta marginale, e non era certo lei a farsi le foto con Caroccia alla famigerata Bisteccheria d’Italia. Insomma, si è limitata (come Zappalà) a fidarsi del suo capo politico e per questo ne pagherà le conseguenze, lasciando la vicepresidenza che le attribuisce la rappresentanza legale dell’ente ma potrà mantenere le sue deleghe.

“Ora sulla Chiorino sarà un tiro al piccione”, sussurra qualcuno dalla maggioranza. Ma se reggerà il peso anzitutto psicologico, e soprattutto se non dovessero emergere nuovi dettagli a peggiorare lo scenario, è questa la soluzione condivisa: allo stato attuale, appunto. A lei l’onere di riuscire a restare in sella di fronte a una simile tempesta.