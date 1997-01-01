REGIONE PIEMONTE

Caso Delmastro, pateracchio Cirio: Chiorino "dimezzata", Marrone vicepresidente

La soluzione "equilibrista" del governatore: via la rappresentanza istituzionale alla meloniana, socia della Bisteccheria con l'ex sottosegretario. All'esponente torinese i galloni: un assist in vista delle elezioni comunali dove punta a sfidare Lo Russo

Il pateracchio è servito. Il passo indietro era obbligato, ma al 43° piano del grattacielo della Regione hanno aspettato fino all’ultimo giro di telefonate. Poi la decisione è maturata, limata e infine messa nero su bianco: Elena Chiorino non è più vicepresidente della Regione Piemonte. Tutto come anticipato dallo Spiffero.

È l’epilogo di una pressione cresciuta ora dopo ora, dentro e fuori Fratelli d’Italia. Il caso esploso attorno ad Andrea Delmastro – con il carico di polemiche e imbarazzi che ne è seguito – ha fatto da detonatore, trascinando dentro anche il Piemonte. A Torino, però, il punto non era giudiziario. Era politico. La “leggerezza” della Chiorino, inizialmente derubricata a incidente, ha iniziato a pesare man mano che il livello dello scontro saliva a Roma. E quando il partito ha capito che la vicenda non si sarebbe spenta da sola, è partita la moral suasion. Prima i colloqui informali. Poi il confronto con i vertici regionali. Infine il passaggio decisivo con il presidente Alberto Cirio.

Dimissioni pilotate

La versione ufficiale parla di scelta autonoma, ma il perimetro è chiarissimo: uscita concordata per mettere in sicurezza la giunta. «Chiorino ha rappresentato la volontà di restituire la delega», recita la nota. Un modo elegante per evitare lo strappo e, soprattutto, per non aprire un caso politico dentro la maggioranza.

Cirio la incornicia così: «Era necessario dare un segnale… le istituzioni vanno tutelate». Poi però mette il punto politico: «La leggerezza è stata grave». Tradotto: fiducia personale salva, ma la funzione di rappresentanza no.

La Bisteccheria

Come noto, tutto ruota attorno a “Le 5 Forchette Srl”, società costituita a Biella a fine 2024 con appena 10mila euro e una compagine che più politica non si può: Andrea Delmastro al 25%, Chiorino al 5%, altri esponenti locali di Fratelli d’Italia dentro con quote minori. Il 50% è in mano a Miriam Caroccia, diciottenne e amministratrice unica, figlia di Mauro Caroccia, nome già allora tutt’altro che neutro e poi condannato in via definitiva per intestazione fittizia aggravata dal metodo mafioso e ritenuto vicino al clan di Michele Senese. La società nasce a Biella ma opera a Roma, dove apre la Bisteccheria d’Italia, e nel giro di pochi mesi i soci politici escono uno dopo l’altro cedendo proprio a lei le quote, mentre attorno emergono passaggi in contanti, fotografie imbarazzanti e soprattutto il buco nelle dichiarazioni patrimoniali. Chiorino si è difesa sostenendo che la partecipazione sarebbe stata dichiarata nel ciclo successivo, ma il punto, a quel livello, non era più formale: era politico. Ed è lì che la partita si è chiusa.

Chiorino resta (ma ridimensionata)

La linea scelta è quella del contenimento del danno. Chiorino perde la vicepresidenza, ma resta assessore con le stesse deleghe: crisi industriali, tavoli aperti, dossier incandescenti. E l’Istruzione.

È un ridimensionamento netto sul piano politico, non un’uscita di scena. E anche il suo messaggio va in questa direzione: scuse pubbliche, rivendicazione della buona fede e disponibilità a riferire in aula.

La mossa di FdI: Marrone

La vera partita, però, si gioca dentro Fratelli d’Italia. E si chiude senza scosse. La vicepresidenza resta saldamente in quota al partito e finisce a Maurizio Marrone. Scelta tutt’altro che casuale. Torinese, assessore alle Politiche sociali, uomo di apparato ma anche di identità, Marrone è una figura che tiene insieme due esigenze: continuità amministrativa e presidio politico. E soprattutto rappresenta una delle anime più riconoscibili della destra sotto la Mole, quella cresciuta nel solco della “fiamma magica” di Augusta Montaruli.

La sua nomina è il segnale che il partito scommette su di lui per le prossime Comunali a Torino nella sfida -, al limite dell’impossibile, contro Stefano Lo Russo. Marrone, 43 anni, è, per molti versi, l’idealtipo dell’homo melonianus. Militanza precoce, disciplina di partito, identità senza tentennamenti. Entra in Alleanza Nazionale nel 1997, cresce nella “generazione Atreju”, forgiato nelle organizzazioni giovanili e universitarie. Non ha mai corretto le proprie posizioni: identitarie, divisive, sempre allineate alla leader Giorgia Meloni. La futura premier sarà poi testimone al suo primo matrimonio con Augusta Montaruli, oggi deputata FdI e figura chiave dello stesso ambiente politico.

Il profilo politico si intreccia con un pedigree familiare tutt’altro che secondario. Il padre, Virgilio Marrone, è stato direttore generale di Ifi, la holding degli Agnelli poi confluita in Exor. Uomo vicinissimo all’Avvocato Gianni Agnelli, ha lavorato a lungo accanto a Gianluigi Gabetti ed è stato tra i registi dell’equity swap del 2005 – insieme a Gabetti e Franzo Grande Stevens – che consentì alla famiglia di mantenere il controllo Fiat.