POST REFERENDUM

Il Nord ha detto Sì, all'Autonomia.

La Lega chiede lealtà dagli alleati

Bocciati i cambiamenti della giustizia caldeggiati da Forza Italia, messo nel cassetto il premieranno meloniano, resta il vessillo leghista. Nel Carroccio si teme il fuoco amico. Molinari: "C'è stato un segnale riformista vero". La prova a breve in Parlamento

Delle tre, quella dell’Autonomia differenziata, era la riforma che partiva più debole e incerta. Adesso, dopo la bocciatura arrivata con il referendum sulle modifiche all’ordinamento giudiziario caldeggiate da Forza Italia e il premierato di marca meloniana prudentemente messo in un cassetto, è proprio il vessillo leghista dell’autonomia a resistere. Qualcuno, annusando un’aria lontana dal vento del Nord, sottovoce parla di sopravvivenza. E magari pure di barricate, se si rendesse necessario.

La maggioranza, formalmente compatta, diffonde messaggi rassicuranti, ma evidentemente non del tutto convincenti agli occhi vigili di quella Lega che, al solo pensiero di vedere messa in parcheggio – fosse anche nella corsia dei veicoli lenti – la sua riforma-bandiera, tira fuori ciò che neppure l’ammorbidimento nazionalista di Matteo Salvini è riuscito a scalfire.

Il referendum ha parlato chiaro, spiegano dal Carroccio, che ha appena dato l’ultimo saluto al suo fondatore, ma non si sogna affatto di farlo con l’evoluzione delle sue idee. Il Sud, perso sull’onda del no referendario, potrebbe indurre Giorgia Meloni e i suoi a non accentuare la distanza con una riforma che è e resta profondamente nordista.

Il sì del Nord

Ma proprio al Nord la vittoria del sì – che, eccetto le grandi città, ha pervaso Lombardia e Piemonte, e ancor più Veneto e Friuli-Venezia Giulia – viene letta, spiegata e rivendicata dalla Lega, a partire dai suoi governatori Attilio Fontana, Alberto Stefani e Massimiliano Fedriga, come un segnale chiaro rispetto allo spirito riformista del partito e alla sua lealtà.

Concetti che il capogruppo alla Camera, nonché segretario regionale del Piemonte, Riccardo Molinari rilancia e rafforza, aggiungendo un messaggio agli alleati: “Dai territori del Nord è arrivata un’espressione chiara di riformismo, ma anche un’attestazione di lealtà della Lega, che si è spesa pancia a terra per il sì al referendum”.

Molinari: “Chiediamo correttezza”

Con queste premesse, Molinari avvisa Fratelli d’Italia e Forza Italia, osservando come da parte leghista “sull’autonomia ci si aspetti altrettanta lealtà, impegno e correttezza da parte delle altre forze politiche della coalizione di centrodestra”. Dagli azzurri è un ex leghista come Flavio Tosi a confermare che “il centrodestra è compatto”. Frase che può dire tutto e niente. Soprattutto se lo sguardo si allunga alle prossime elezioni politiche e proprio a quel Centro-Sud dove Forza Italia ha il suo maggior bacino elettorale e anche governatori ai vertici del partito, come il calabrese Roberto Occhiuto, fermi oppositori della riforma partorita da Roberto Calderoli.

Lep e non Lep

E come leggere quel “del doman non c’è certezza”, lasciato cadere lì in un ragionamento sull’autonomia tra materie Lep e non Lep, dal meloniano Alberto Balboni, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, dove si sta affrontando proprio la questione delle competenze oggetto di livelli essenziali di prestazione?

Ostacoli e fuoco (col silenziatore) amico? “Semmai confido in un’accelerazione”, dice il governatore lombardo Fontana, aggiungendo subito una postilla non da poco: “Almeno, se ho a che fare con persone che ragionano”. Più tranchant il suo collega veneto Stefani, sulle orme del suo predecessore Luca Zaia anche nel linguaggio: “L’autonomia non si ferma. I popoli del Nord non chiedono privilegi o favori, piuttosto maggiore responsabilità nelle scelte e nella gestione delle risorse”.

La prova del Parlamento

Il prossimo 2 aprile è previsto il passaggio in Conferenza Unificata dei dossier relativi alle intese sulle prime materie non Lep di Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte. Ottenuto il parere, entro 90 giorni sull’intesa preliminare dovranno esprimersi le Camere ed entro altri 45 giorni toccherà al Governo stilare l’intesa definitiva.

Due passaggi, cui ne seguiranno altri, nei quali si potrà già vedere se i timori che attraversano la Lega abbiano più di una ragione per difendere l’unica riforma, delle tre in programma per il centrodestra, rimasta in piedi. A dispetto dei pronostici iniziali.