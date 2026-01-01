Rapina con taser a Torino, quattro arresti

Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri a Torino per una violenta rapina avvenuta il 7 giugno scorso nel quartiere Mirafiori sud, dove un uomo di 40 anni è stato aggredito anche con un taser. Secondo quanto ricostruito, la vittima, cittadino camerunense residente in Francia, aveva dato appuntamento ai quattro in strada del Drosso per concludere alcuni affari. Durante l'incontro però gli aggressori avrebbero tentato di costringerlo a salire su un'auto e, al suo rifiuto, lo avrebbero colpito con pugni e calci, utilizzando anche uno storditore elettrico per immobilizzarlo. L'aggressione si è interrotta grazie all'intervento di una residente che, sentendo le urla, si è affacciata alla finestra. I quattro erano riusciti comunque a fuggire con denaro, 270 euro, documenti, carta di credito, monili d'oro e telefono cellulare. Le indagini dei carabinieri della compagnia Torino Mirafiori, coordinate dalla procura, hanno portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei quattro indagati. Durante le perquisizioni è stato anche sequestrato uno storditore elettrico ritenuto compatibile con quello utilizzato nell'aggressione. La vittima, soccorsa e dimessa con sette giorni di prognosi, era poi rientrata in Francia.