Osapp, agente aggredito da detenuto nel carcere di Torino

Nuovi episodi di violenza e criticità nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino. A denunciarli è il sindacato Osapp, che segnala l'aggressione di un ispettore di polizia penitenziaria avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri. Secondo quanto riferito, nel padiglione B un detenuto si è rifiutato di rientrare in cella, arrivando ad aggredire l'ispettore. Ne è nata una colluttazione: l'agente è riuscito a gestire la situazione, ma ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria. Negli ultimi giorni si sono registrati anche altri episodi: una detenuta sarebbe risultata positiva a sostanze riconducibili al fentanyl (oppioide sintetico, nato come farmaco analgesico e anestetico, ndr), mentre un detenuto italiano di 51 anni è stato trovato morto in cella, probabilmente a causa di un malore. Accanto al corpo un contenitore artigianale, verosimilmente utilizzato per il consumo di sostanze. Sulla vicenda sono in corso accertamenti. L'Osapp segnala inoltre ripetuti tentativi di introduzione di droga e oggetti dall'esterno, con lanci all'interno dell'istituto. "Da tempo — dichiara Leo Beneduci, segretario generale Osapp — denunciamo che il padiglione B presenta gravi difficoltà gestionali. Al terzo piano i detenuti assumono frequentemente comportamenti sopra le regole e i nuovi agenti si trovano ad operare in condizioni particolarmente complesse. Il silenzio su questa situazione è preoccupante". "Nel turno pomeridiano, in particolare, il personale risulta numericamente insufficiente e spesso privo del coordinamento di un appartenente al ruolo dei sovrintendenti o degli ispettori", conclude Beneduci.