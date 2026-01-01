Aumentano costi materiali costruzione, allarme Confartigianato

L'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, con rincari fino al 30%, mette sotto pressione le imprese piemontesi dell'edilizia. A lanciare l'allarme è Confartigianato Imprese Piemonte, che parla di una vera e propria "tempesta perfetta" tra costi in crescita, difficoltà di approvvigionamento e rincari nei trasporti. A pesare è anche il contesto internazionale: dopo la guerra russo-ucraina, il conflitto nel Golfo Persico rischia di innescare nuovi aumenti su materie prime, semilavorati e prodotti finiti, con ripercussioni sia sui lavori pubblici sia su quelli privati. Secondo il presidente Giorgio Felici, l'instabilità dei prezzi può avere effetti pesanti soprattutto sulle piccole e medie imprese, rendendo difficile sostenere i costi e mantenere gli equilibri economici dei cantieri. Da qui la richiesta di aggiornare i prezzari e rendere operativo l'Osservatorio sui costi delle opere pubbliche. In Piemonte sono oltre 48mila le imprese artigiane delle costruzioni coinvolte. Gli aumenti medi oscillano tra il 10% e il 15%, ma in alcuni casi arrivano al 30%, con rincari diffusi su materiali come tubazioni, isolanti, ferro e calcestruzzo. "Queste dinamiche rischiano di compromettere l'equilibrio dei cantieri, soprattutto pubblici", avverte Enzo Tanino, sottolineando il pericolo di rallentamenti nelle opere e nei progetti legati al Pnrr.