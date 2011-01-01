SANITÀ

Case di Comunità in affanno. Piemonte tra i pochi a partire: 5 già operative

Avrebbero dovuto rivoluzionare la sanità territoriale, ma è una falsa partenza. Secondo il monitoraggio di Agenas solo il 45% di quelle previste per il 2026 ha attivato almeno un servizio. Realmente funzionanti 66 su 1.715. Il nord del Paese fa da traino: Lombardia ed Emilia-Romagna su tutte

Nelle intenzioni dovrebbe essere la rivoluzione silenziosa della sanità territoriale, il volto nuovo della medicina di prossimità dopo la stagione pandemica. Per ora, però, somiglia più a un grande cantiere disseminato di insegne che a una rete davvero funzionante. La fotografia scattata dal monitoraggio di Agenas sull’attuazione del DM 77/2022 racconta una riforma che procede a rilento, ben lontana dagli obiettivi fissati dal Pnrr.

Al 31 dicembre 2025, delle 1.715 Case di Comunità previste entro il 2026, appena 781 – il 45% – hanno attivato almeno un servizio. Ancora più ridotto il numero delle strutture realmente funzionanti: solo 66, pari al 4%, risultano pienamente operative, cioè dotate del personale necessario e capaci di erogare tutti i servizi obbligatori.

Una distanza evidente tra progettazione e realtà, che rischia di trasformare il pilastro della nuova sanità territoriale in un cantiere permanente, più che in una rete già in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini.

Nord avanti, resto indietro

A pesare non è solo il ritardo complessivo, ma anche la geografia profondamente diseguale della riforma. Le poche Case di Comunità completamente operative si concentrano soprattutto al Nord: 22 in Lombardia, 15 in Emilia-Romagna, mentre il resto del Paese arranca. Lazio (6), Piemonte (5), Liguria (4) e Veneto (3) seguono a distanza, mentre Molise, Sicilia, Toscana e Umbria si fermano a due strutture ciascuna. Ancora più esiguo il presidio in Abruzzo, Marche e Valle d’Aosta, con una sola struttura pienamente funzionante.

Un’Italia a due velocità che riflette squilibri strutturali già noti e che rischia di ampliare ulteriormente le differenze nell’accesso ai servizi sanitari territoriali.

Le eccezioni positive

Se le Case di Comunità arrancano, altri tasselli della riforma mostrano invece segnali incoraggianti. Le Centrali Operative Territoriali (COT), chiamate a fare da cabina di regia per la continuità assistenziale – coordinando medici di famiglia, strutture territoriali, ospedali e servizi domiciliari – risultano quasi completate: 625 su 657 sono già pienamente operative.

Positivi anche i dati sull’assistenza domiciliare, con quasi 1,6 milioni di pazienti seguiti. Fatta eccezione per la Liguria, tutte le Regioni sono potenzialmente in grado di garantire la copertura del servizio di assistenza domiciliare integrata e infermieristica sull’intero territorio. Restano tuttavia lacune locali su alcuni servizi chiave: la presenza del medico di medicina generale, del pediatra o dello specialista a domicilio, così come l’assistenza riabilitativa, i servizi socio-assistenziali e la distribuzione dei farmaci. Ancora più critico il fronte delle cure palliative domiciliari, con solo l’82% dei distretti dotato di almeno un erogatore.

Il nodo dei medici

A tenere in piedi – almeno sulla carta – la promessa che le Case di Comunità non diventino “scatole vuote” è l’accordo della medicina generale entrato in vigore il 15 gennaio scorso. Secondo il segretario nazionale della Fimmg, Silvestro Scotti, la piena applicazione dell’intesa potrebbe garantire per ogni turno di lavoro la presenza di quasi tre medici di famiglia.

Il calcolo si basa su circa 38 mila medici di medicina generale che, grazie alla nuova convenzione, potranno dedicare quattro ore settimanali aggiuntive alle nuove strutture: un monte che vale circa 8 milioni di ore annue. A queste si sommano i 13 milioni e 870 mila ore già assicurate dai medici con incarichi orari, per un totale di oltre 21 milioni e 870 mila ore annue. Tradotto: circa 60 ore giornaliere per ciascuna Casa di Comunità.

Ma la condizione è chiara: servono rapidamente gli Accordi Integrativi Regionali. Perché, come avverte Scotti, la sanità territoriale non può essere “un vestito a taglia unica”. Senza un adattamento alle specificità locali, il rischio è che anche le ore sulla carta restino numeri, e non servizi reali per i cittadini.