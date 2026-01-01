Sì commissione Consiglio Piemonte a ddl che abroga 42 leggi inutili

La prima commissione Bilancio del Consiglio regionale del Piemonte, presieduta da Roberto Ravello, ha licenziato a maggioranza per l'Aula il ddl 131 sulle abrogazioni di leggi inutili che, come ha spiegato l'assessore Gianluca Vignale, mira a semplificare e razionalizzare il corpus normativo regionale, abrogando leggi e disposizioni già implicitamente cessate, non finanziate o superate, per rendere chiara la volontà del legislatore. Attraverso la ricostruzione dell'intero quadro normativo, individuando 42 leggi da abrogare completamente e altre disposizioni da abrogazioni parziali, "si garantisce un assetto più ordinato e fruibile". Le abrogazioni non pregiudicano rapporti sorti durante la vigenza delle norme e si basano sull'analisi giuridica e sull'esperienza di abrogazioni settoriali precedenti. Nella stessa seduta, sono state decise le consultazioni online, con invio di osservazioni scritte entro il 17 aprile, per il ddl 134, che invece semplifica innovando, non abrogando. Relatori sono stati designati Silvio Magliano (Lista Cirio), Gianna Gancia (Lega) per la maggioranza, mentre per la minoranza Alberto Unia (M5s), Alice Ravinale (Avs), Gianna Pentenero (Pd). Il disegno di legge delinea come la Regione Piemonte promuove attivamente semplificazione normativa e amministrativa e sostiene l'innovazione pubblica, puntando a chiarezza normativa, riduzione di tempi e oneri, digitalizzazione dei servizi e valorizzazione delle competenze. Introduce il Tavolo regionale per la semplificazione e il Team di supporto agli enti locali, rafforzando coordinamento e buone pratiche. Prevede Piano strategico pluriennale e Piano attuativo annuale, garantendo continuità, coerenza e governance stabile delle politiche. Sul ddl 134 è stato richiesto parere al Consiglio autonomie locali.