Referendum, Iaria: “Il voto progressista non si capitalizza con Lo Russo. Serve discontinuità vera”

“Il risultato del referendum è un segnale politico chiaro: gli elettori progressisti ci sono, si mobilitano, e chiedono coerenza. Trasformarlo in una rendita elettorale da spendere ricandidando Lo Russo sarebbe un errore politico grave”, a dirlo è il deputato del Movimento 5 stelle, Antonino Iaria, “Su Torino Lo Russo ha lasciato tracce precise. Ha approvato un piano regolatore che genererà anni di ricorsi e contenziosi, bloccando proprio quei processi di rigenerazione urbana che questa città aspettava da tempo. Ha praticato un ambientalismo intermittente: il parco del Meisino sacrificato, l’ospedale della Pellerina approvato senza valutare le alternative meno impattanti, e una posizione sul TAV che lo ha sempre tenuto lontano da chi come noi è sempre stato contrario, e di chi in Val di Susa ci vive e l’amministra. E ha una storia sui diritti civili che gli elettori progressisti di questa città ricordano bene. Non basta l’adesione formale a un perimetro di coalizione. Il campo progressista ha bisogno di un candidato che non obblighi ogni alleato a giustificarne le contraddizioni, ma che costruisca un progetto riconoscibile e credibile per Torino. Il voto di ieri dice che c’è uno spazio politico enorme. Diciamo anche chi è all’altezza di occuparlo”.