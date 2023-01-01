Offese Vannacci su X, utente va a processo per diffamazione

Un utente di Internet sarà processato a Verbania per offese su X al generale Roberto Vannacci, attuale leader di Futuro Nazionale. Lo ha rinviato a giudizio il gip del tribunale piemontese con l'accusa di diffamazione. A far partire la denuncia sono stati dei post scritti su X, nel 2023, dall'utente, accompagnati dalle foto di Vannacci. Si legge, tra l'altro, "traditore della patria", "pezzo di m…". Inoltre, l'internauta per la pubblicazione del libro Il mondo al contrario ha definito su X il generale, "fascista, razzista e omofobo" e l'ha pure accusato, scrivendo sul social, di aver passato documenti riservati alla moglie romena. La procura di Verbania aveva chiesto di archiviare le accuse per tali affermazioni, ma i legali di Vannacci, avvocati Massimiliano Manzo e Manfredi Ruggiero di Firenze, si sono opposti. Quindi, il gip di Verbania ha accolto l'opposizione ed ha rinviato a giudizio l'utente di Internet, un 72enne della zona. Il generale Vannacci sottolinea di "non avere nessun interesse economico ad ingolfare i tribunali italiani" nel muovere questa azione legale e che "il risarcimento sarà interamente devoluto in beneficenza". "Non voglio in alcun modo arricchirmi da tale questione - ha dichiarato l'europarlamentare Roberto Vannacci - per questo motivo ho dato mandato ai miei legali di definire la vicenda con accettazione di una lettera di scuse dall'utente. Il relativo risarcimento sarà interamente devoluto ad un ente benefico che poi individuerò". Prima udienza al tribunale di Verbania il 9 aprile 2026.