Il viceprefetto Marita Bevilacqua è commissario prefettizio a Rubiana

"Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento del Consiglio comunale per le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali", il prefetto di Torino ha sospeso il Consiglio comunale di Rubiana e ha nominato il viceprefetto Marita Bevilacqua commissario prefettizio dell'ente locale, in attesa del decreto del presidente della Repubblica di scioglimento del Consiglio comunale e di nomina del commissario straordinario. Lo comunica in una nota la prefettura di Torino.