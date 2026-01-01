Nallo (Iv): “Sui senzatetto fallimento totale di Marrone e Riboldi”

"I dati Istat ci dicono che a Torino ci sono oltre mille persone senza fissa dimora, di cui quasi 400 costrette a dormire in strada. Come ha sottolineato l'assessore Rosatelli, il Comune fa il massimo per l'accoglienza, ma chi resta sui marciapiedi ha spesso problemi psichiatrici o di dipendenza. È qui che viene fuori la totale assenza della Regione Piemonte". Così la consigliera regionale Vittoria Nallo (Italia Viva, Stati Uniti d'Europa). "L'assessore alla Sanità, Federico Riboldi, continua a ignorare - prosegue Nallo - il collasso dei servizi per la salute mentale e le dipendenze. E nel frattempo, l'assessore alle Politiche Sociali, Maurizio Marrone, si conferma un campione di propaganda ideologica, ma scompare quando c'è da costruire una rete di protezione contro l'emarginazione. Per questo il 17 marzo ho depositato un'interrogazione per denunciare che il protocollo d'intesa è scaduto da due anni e chiedere come la Giunta intenda potenziare subito l'assistenza psichiatrica in strada", prosegue Nallo. "Non si può scaricare tutto sui servizi sociali dei Comuni o sulla Polizia Locale. Marrone e Riboldi si assumano le loro responsabilità: chi vive in strada ha bisogno di cure, non di una Regione che si volta dall'altra parte", conclude Nallo.