I FORCHETTONI

"Passo indietro non scontato". FdI fa quadrato su Chiorino

(e attacca le opposizioni)

Spetta al capogruppo Riva Vercellotti il compito di difendere l'ex vicepresidente. Ma la sua linea dura e le bordate alle minoranze finiscono per alzare ulteriormente la temperatura politica. Martedì la mozione di sfiducia porterà tutto in aula

Una difesa che si fa contrattacco, e che invece di spegnere l’incendio rischia di alimentarlo. In casa Fratelli d’Italia, sul caso che ha per protagonista Elena Chiorino, la linea scelta è quella della trincea. E a incarnarla è il capogruppo in Regione Carlo Riva Vercellotti – politicamente sodale della componente biellese, pur essendo vercellese, che fa capo proprio a Andrea Delmastro – che entra nel pieno della polemica.

“Serve serietà e responsabilità per fare un passo indietro. E non è scontato. Elena Chiorino, con le dimissioni da vicepresidente della Regione, lo ha fatto senza che fosse dovuto, a fronte di una leggerezza maturata in una posizione assolutamente marginale nella vicenda”. Ma è subito dopo che la difesa si trasforma in un lanciafiamme politico: “Altri, in ruoli differenti ma di pari, se non maggiore responsabilità, hanno invece preferito rimanere aggrappati alle loro poltrone, nonostante fossero addirittura imputati e per fatti ben più gravi. La cosa più scandalosa è che quelle stesse persone, insieme ai partiti a cui appartengono, oggi si ergono senza ritegno a pubblici censori e maestri di moralità”.

Bordate sulle opposizioni

E giù, senza freni, contro tutto il fronte avversario: “Dov’erano i grillini, che ora chiedono le dimissioni di Chiorino, quando il loro sindaco di Torino veniva indagato e condannato? Per non parlare degli esponenti di Avs, che pretendono di ergersi a paladini della legalità, dimenticando la loro vergognosa partecipazione al corteo di Askatasuna, quando hanno sfilato insieme a violenti che hanno devastato la città e aggredito un poliziotto a martellate, e la candidatura dell’occupante abusiva di case, Ilaria Salis. E nessuno dimentica i tanti scheletri nell’armadio del Partito Democratico, per fatti ben più gravi e incomparabili: anche da loro, moralisti a targhe alterne, non accettiamo lezioni di alcun genere”.

Parole che, più che blindare la posizione dell’assessora, rischiano di incendiare l’aula di Palazzo Lascaris alla vigilia della mozione di sfiducia. Anche perché lo stesso Riva Vercellotti rivendica la scelta come gesto politico calcolato: “Chiorino restituisce la delega più prestigiosa per tutelare l’integrità dell’Ente e della Giunta, dimostrando coraggio e senso delle istituzioni. Nello stesso spirito di trasparenza, ha inoltre confermato la disponibilità a presentarsi in Consiglio per fornire tutti i chiarimenti richiesti dall’opposizione. Bene infine la nomina di Maurizio Marrone a vicepresidente: una scelta solida e di rigore. Noi andiamo avanti, senza farci intimidire, continuando a lavorare per i piemontesi”.

Mozione di sfiducia

Insomma, linea dura. Ma la sensazione è che il fuoco covi ancora sotto la cenere. Già, perché il “passo indietro” di Elena Chiorino è solo parziale. L’esponente biellese di Fratelli d’Italia lascia sì la vicepresidenza della Regione Piemonte, ma resta al suo posto nella giunta guidata da Alberto Cirio, mantenendo deleghe pesanti come Istruzione e Lavoro. Una soluzione di puro equilibrismo politico, confezionata dal governatore per tenere insieme la maggioranza e limitare i danni dell’affaire Delmastro. Un’operazione che nei corridoi viene già bollata senza troppi complimenti: un “pateracchio”. E che non mette affatto al riparo la giunta dalla tempesta politica.

Martedì prossimo, infatti, la questione approderà nell’aula di Palazzo Lascaris con la mozione di sfiducia presentata dal centrosinistra. E il clima si preannuncia da tiro al piccione, sempre che nel frattempo – o subito dopo – non emergano altri elementi capaci di aggravare una posizione fin qui archiviata dalla maggioranza come “marginale”.

I forchettoni

Il nodo resta quello della società “Le 5 Forchette Srl”, fondata a Biella nel dicembre 2024 con un capitale sociale di 10 mila euro. È la società che gestisce il ristorante Bisteccheria d’Italia in via Tuscolana a Roma. Tra i soci fondatori figurava proprio Delmastro (25%), insieme ad altri esponenti di Fratelli d’Italia come Chiorino e il consigliere regionale Davide Zappalà (entrambi al 5%). Una partecipazione poi ceduta, con modalità che destano più di una perplessità, ma che basta a trascinare l’assessora dentro la vicenda. Anche perché la società incrocia il nome di Miriam Caroccia, figlia diciottenne di Mauro Caroccia, condannato in via definitiva dalla Cassazione come prestanome del clan mafioso dei Senese. Non propriamente una bazzecola, ma un macigno che pesa sul piano politico. E che rende difficile archiviare il caso come una semplice “leggerezza”.

Nel frattempo, la casella della vicepresidenza viene riempita con Maurizio Marrone. Ma il cambio non chiude la questione. Perché, tra dimissioni a metà, difese muscolari e moralismi incrociati, la sensazione è che la mossa studiata per raffreddare la crisi rischi di ottenere l’effetto opposto. E a Palazzo Lascaris, più che una tregua, si prepara l’ennesimo scontro frontale.