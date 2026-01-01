PALAZZO LASCARIS

"Chiorino in giunta? Inspiegabile": il Pd si prepara alla battaglia

Le dimissioni da vicepresidente ma non da assessore dell'esponente di FdI coinvolta con Delmastro nell'affaire Bisteccheria non convincono affatto le opposizioni. "Una furbata che pagheranno politicamente", dice il segretario regionale Rossi

“Questa furbata di Cirio non reggerà, è un errore politico e tattico”. Non usa mezzi termini Domenico Rossi per commentare la “soluzione pateracchio” studiata dal governatore che permette a Elena Chiorino di restare in giunta come assessore – mantenendo le deleghe al Lavoro e all’Istruzione – pur perdendo la vicepresidenza. Per il segretario regionale del Partito Democratico si tratta di una decisione inaccettabile, che rischia di trasformare la Regione Piemonte in un’anomalia nazionale, alla luce delle dimissioni di questi giorni della ministra del Turismo Daniela Santanchè e soprattutto del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, implicato con la stessa Chiorino e con il consigliere regionale Davide Zappalà nell’affaire della Bisteccheria d’Italia, gestita in società con la figlia di Mauro Caroccia, condannato per reati di mafia.

The last woman standing

Per Rossi il fatto che Delmastro si sia dimesso mentre la sua fedelissima Chiorino resti al suo posto costituisce “un’asimettria inspiegabile”, che finirebbe per rendere il Piemonte un caso nazionale: “Perché per la stessa vicenda Delmastro si è dimesso e lei no? Forse la Regione vale meno del ministero?” si chiede il consigliere regionale dem, che insiste nel parallelismo tra i due esponenti biellesi di Fratelli d’Italia: “Delmastro ha detto di aver commesso una leggerezza, ma si dimette per il bene della Nazione. Chiorino dice lo stesso ma non si dimette: forse lei vuole meno bene al Piemonte? Nel momento in cui Santanchè e Delmastro si dimettono perché implicati in vicende giudiziarie non è possibile che lei resti tranquillamente al suo posto. Finchè non lo farà continueremo a chiedere le sue dimissioni dalla giunta”.

Stesso piano

Il segretario del Pd piemontese non fa alcuna distinzione tra le posizioni dei due nella società “Le 5 forchette”, sebbene la quota di Chiorino fosse di gran lunga minoritaria rispetto a quella di Delmastro, che potrebbe far pensare che l’ormai ex vicepresidente si sia fidata del suo capo politico al momento di entrare in affari con la famiglia Caroccia, legata al clan Senese. “Per quanto ne sappiamo a oggi non si può parlare di responsabilità diverse: nel momento in cui costituisci una società non puoi non fare una verifica sui tuoi soci, a prescindere dalla quota. Sono curioso di cosa dirà martedì in aula, perché questa difesa non sta in piedi”.

Nessuna distanza, poco calore

Rossi sottolinea poi come Chiorino non abbia in alcun modo preso le distanze da Delmastro: “Se l’avesse fatto sarebbe già qualcosa, anche se non sarebbe sufficiente, ma in ogni caso non l’ha fatto”, e si prepara quindi a sfidarla in aula martedì prossimo, quando l’assessore è attesa per l’informativa e si voterà su una mozione di sfiducia avanzata dalle opposizioni nei suoi confronti. La lista di domande è lunga: “Lei che è l’assessore al Lavoro in Piemonte, con tutti i giovani disoccupati che abbiamo qui doveva far proprio una società con una ragazza di Roma? Senza neanche chiederle da dove viene e dove ha preso i soldi? E queste quote poi a chi le hanno vendute, visto che la ragazza dice di non saperne nulla? Martedì le chiederò conto di tutto questo, e mi aspetto che anche i consiglieri di maggioranza votino la mozione di sfiducia”. Secondo l’esponente dem infatti nessuno di loro ha difeso a spada tratta la vicepresidente dimissionaria: “Non ho visto molto calore dai colleghi del centrodestra, ma capisco perfettamente che siano imbarazzati anche loro per questa vicenda”.

La chiamata di Cirio

Oltre ad averlo appreso dagli organi di stampa, è stato il presidente Alberto Cirio in persona ad avvertire Rossi della decisione di confermare Chiorino in giunta, togliendole solo i gradi di vicepresidente. “Ha provato a vendermela spiegandomi che perdere la rappresentanza legale dell’ente è comunque un segnale, e che al momento non è accusata di nulla. L’ho ringraziato della chiamata, ma gli ho risposto che questa scelta offende i piemontesi. Va bene che non rappresenterà più la Regione, ma è decisamente troppo poco. Finchè non si dimetterà da assessore non ci arrendiamo”. Questa mossa infatti per il segretario dem è solo una furbata, destinata a rivelarsi un boomerang: “Un errore politico e tattico, che pagheranno politicamente”.

Scontro in aula

L’appuntamento è quindi per la giornata di martedì prossimo a Palazzo Lascaris, dove Chiorino proverà a spiegare la sua versione dei fatti, di fronte a un’opposizione agguerrita che continua a chiedere la sua testa. “Continueremo a chiedere le dimissioni, ma da lei ci aspettiamo quantomeno delle spiegazioni vere, quello che ha scritto ieri nel comunicato è acqua fresca”. Lo scontro tra l’assessore e le opposizioni è solo alle schermaglie iniziali, la prossima settimana si entra nel vivo.