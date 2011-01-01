Con il nuovo decreto sicurezza sei zone a vigilanza rafforzata a Torino

Scattano dal 31 marzo a Torino sei zone a vigilanza rafforzata, istituite dal prefetto Donato Cafagna in attuazione del nuovo decreto sicurezza. Lo rendono noto dalla Prefettura. Le aree individuate riguardano quartieri e zone sensibili della città, tra cui Dora Vanchiglia, San Salvario, San Donato, Barriera di Milano, piazza Bengasi-Nizza Millefonti, la movida del centro e diversi giardini pubblici. Nelle zone interessate le forze dell'ordine potranno disporre l'allontanamento per 48 ore di persone con comportamenti violenti o molesti e già denunciate negli ultimi anni per reati contro la persona, il patrimonio o legati alla droga e alle armi. In caso di reiterazione, il questore potrà applicare il divieto di accesso fino a 12 mesi. Previsto anche un rafforzamento dei controlli su locali pubblici, vendita di alcol ai minori e rispetto del codice della strada, con particolare attenzione anche all'uso dei monopattini. Parallelamente prosegue il potenziamento della videosorveglianza cittadina, con investimenti complessivi per circa 4,5 milioni di euro tra il 2024 e il 2026, nell'ambito del Patto per la sicurezza tra Prefettura e Comune, "a cui si aggiungono quelli provenienti dall'intesa con la Regione Piemonte e ulteriori risorse di prossima assegnazione", fanno sapere dalla Prefettura. In un anno i servizi straordinari e ad alto impatto delle forze dell'ordine hanno già portato al controllo di 58mila persone, oltre 1.600 denunce, 657 arresti e al sequestro di più di 200 chili di droga.