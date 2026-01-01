A Torino un corso sull'alfabetizzazione vaccinale

Si intitola 'Oltre la vaccinazione' il corso di formazione in programma domani nell'aula magna dell'Ospedale Oftalmico di Torino, che vedrà la partecipazione della professoressa Chiara Lorini, tra le principali autorità nazionali sul tema. Docente associata di Igiene generale e applicata presso l'Università degli Studi di Firenze e punto di riferimento scientifico nel campo della health literacy, Lorini porterà un contributo sulla 'vaccine literacy' (alfabetizzazione vaccinale), intesa come competenza chiave per promuovere scelte informate e consapevoli in ambito vaccinale. In Italia, circa un terzo della popolazione presenta livelli limitati di alfabetizzazione vaccinale, con difficoltà soprattutto nel valutare l'affidabilità delle fonti e orientarsi tra informazioni complesse o contrastanti. L'evento, rivolto agli assistenti sanitari e ai professionisti sanitari dell'Ordine Tsrm-Pstrp di Torino, si propone di andare oltre il semplice atto vaccinale, favorendo una comprensione critica del fenomeno e sviluppando competenze di valutazione, comunicazione e decisione informata. Nel corso della giornata, verranno affrontati diversi temi: la cornice concettuale della health literacy; la definizione e la misurazione della vaccine literacy; l'analisi dell'esitazione vaccinale in Italia, anche alla luce di studi su larga scala; strumenti per contrastare la disinformazione e migliorare la comunicazione scientifica; strategie per promuovere un dialogo efficace e decisioni consapevoli tra cittadini e operatori sanitari.