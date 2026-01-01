Lo Russo chiede incontro ai vertici Rai sul futuro della sede torinese.

Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha inviato una lettera all'amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi, in merito alla situazione della presenza dell'azienda in città, chiedendo un incontro istituzionale "con l'obiettivo di illustrare alla Città e agli stakeholder locali le linee di sviluppo previste e di avviare un confronto costruttivo sulle prospettive del centro di produzione torinese". L'iniziativa del primo cittadino nasce dalla "preoccupazione" destata dalle notizie di questi giorni sui piani della Rai per la sede torinese, "con particolare riferimento alla possibile dismissione di immobili storici e alle conseguenti ricadute sul presidio produttivo e culturale della nostra città". "Tali indiscrezioni - scrive il sindaco -, che sembrerebbero anche prospettare possibili ipotesi di riorganizzazione o riallocazione di attività, alimentano un diffuso timore circa un progressivo ridimensionamento del ruolo di Torino nel sistema radiotelevisivo nazionale, con implicazioni non solo simboliche ma anche concrete sul piano occupazionale, industriale e dell'innovazione tecnologica". Il sindaco chiede dunque un approfondimento sul tema, ritenendo "fondamentale che la Città possa disporre di un quadro chiaro e aggiornato, al fine di comprendere appieno le prospettive future della presenza della Rai sul territorio e di valutare, per quanto di competenza, ogni possibile iniziativa a tutela e valorizzazione di un presidio che rappresenta un patrimonio culturale e industriale di rilievo nazionale"