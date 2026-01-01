BERLUSCONES

Tajani fa il merluzzone in barile, l'opossum Cirio studia le mosse

La crisi in Forza Italia esplode dopo il flop referendario, ma in Piemonte si preferisce non scuotere i tappeti. In attesa del congresso regionale, tra Zangrillo che punta alla riconferma, la resistenza di Pichetto e il peso delle oltre 12mila tessere. I piani del governatore

Sono iniziate le pulizie di primavera anche in casa forzista. Dopo il repulisti imposto da Giorgia Meloni nel governo e in Fratelli d’Italia, la débâcle referendaria sulla giustizia ha sollevato un bel po’ di polvere anche tra gli eredi di Silvio Berlusconi, facendo riemergere tensioni che si cercava di tenere nascoste. In Piemonte, per ora, si preferisce non scuotere troppo i tappeti, in attesa di capire che piega prenderanno gli eventi.

Il dato che ha fatto saltare il banco è stato quello, imbarazzante, del voto: proprio tra gli elettori azzurri si è registrata la quota più alta di No, sfiorando il 18 per cento. Un cortocircuito politico per il partito che più aveva investito, anche economicamente, nella campagna per il Sì e che aveva messo in campo non solo uomini e mezzi, ma anche il peso simbolico e mitico del fondatore.

Da quel momento la crisi si è trasformata in resa dei conti. Non solo per la sconfitta, ma perché quella sconfitta ha riportato al centro una questione mai davvero risolta: la leadership a dir poco pallida di Antonio Tajani. I sempre più insistenti segnali arrivati da Marina e Pier Silvio Berlusconi avevano già scosso il placido pachiderma. Il referendum ha fatto il resto. Il siluramento di Maurizio Gasparri, maturato tra pressioni parlamentari e gli input espliciti della famiglia, è stato soltanto il primo passaggio visibile di un processo che punta più in alto.

La diarchia (e il terzo incomodo)

In questo quadro, il Piemonte osserva, pesa e si organizza. Non è una regione qualsiasi dentro la geografia di Forza Italia. Qui il No ha prevalso, e dunque anche sotto la Mole la sconfitta ha lasciato il segno. Ma soprattutto, il Piemonte si è ritagliato un ruolo nazionale, dove le fratture nazionali trovano una loro ricomposizione molto sabauda.

Alberto Cirio guarda a ciò che accade a Roma, anzi a Milano, dove dalla casa di corso Venezia la famiglia Berlusconi continua a orientare scelte e riflessioni e dove è stato più volte a rapporto dalla Cavaliera. Ma tiene anche lo sguardo fisso su Torino, dove si stanno preparando i lavori per il congresso regionale. È una partita meno rumorosa di quella romana, ma non meno decisiva, perché da qui passa la capacità del partito di restare compatto oppure di frantumarsi in correnti.

L’attuale coordinatore regionale, Paolo Zangrillo, punta a restare in sella, forte del ruolo conquistato “per grazia ricevuta” (per i buoni uffici del fratello Alberto, a lungo medico personale di Silvio) e di una rete giornalistica costruita negli ultimi mesi, al punto da diventare uno dei volti più riconoscibili del partito. Ma la posizione dell’attuale ministro della Pubblica amministrazione è tutt’altro che blindata. Attorno a lui si è infatti consolidato un fronte alternativo guidato da Gilberto Pichetto Fratin, suo predecessore alla guida del partito e suo collega di governo.

Non è soltanto uno scontro personale, su cui pesa la collocazione “a rischio” alle ultime pèolitiche. È il riflesso di due visioni diverse su come gestire la fase attuale. Da un lato chi vuole mantenere continuità nella gestione della macchina, dall’altro chi teme che quella stessa macchina possa trasformarsi in un sistema chiuso, alimentando correnti e divisioni. Il rischio evocato, neppure troppo sottovoce, è quello di una balcanizzazione interna che il partito non può permettersi.

La carta Red Patacca

È in questo scenario che prende corpo una soluzione già circolata nei mesi scorsi e oggi tornata d’attualità: l’elezione a segretario regionale di Roberto Rosso, ribattezzato da tutti Red Patacca, per distinguerlo dall’omonimo politico degli anni ruggenti del berlusconismo. Non si tratta di una figura marginale. Rosso è già vicesegretario regionale e, soprattutto, tiene in mano l’organizzazione, le relazioni territoriali, le nomine e, soprattutto, il tesseramento. Un elemento decisivo in una fase in cui le tessere sono tornate centrali nella definizione degli equilibri interni. In Piemonte hanno superato quota dodicimila, segnando una crescita significativa che ha rafforzato il peso della regione nel quadro nazionale.

La candidatura di Rosso, dunque, rappresenta una possibile soluzione di equilibrio, capace di evitare uno scontro frontale tra le diverse anime del partito. Ed è una soluzione che Cirio guarda con interesse, perché consente di tenere insieme contendibilità e stabilità, evitando che il congresso si trasformi in una resa dei conti permanente.

Il gioco di Cirio

Il ruolo di Cirio, in tutto questo, va ben oltre i confini regionali. Il governatore piemontese sta costruendo con attenzione un profilo nazionale che lo colloca in una posizione particolare dentro Forza Italia. Non è il leader della rottura, ma neppure il semplice custode dell’esistente. Si propone come punto di intersezione tra le esigenze di rinnovamento e la necessità di non destabilizzare il partito.

La sua forza sta proprio qui. Non viene percepito come un avversario di Tajani, e questo gli consente di muoversi senza essere etichettato come congiurato. Allo stesso tempo, è ascoltato da chi ritiene inevitabile aprire una nuova fase. La sua influenza, negli ultimi mesi, si è estesa oltre il Piemonte, coinvolgendo Liguria, Valle d’Aosta e arrivando fino alla Lombardia, dove non è più visto come un concorrente ma come un prezioso alleato.

Il confronto con Occhiuto

In questo percorso si inserisce inevitabilmente il confronto con Roberto Occhiuto. Il governatore calabrese è stato tra i primi a raccogliere e rilanciare le sollecitazioni della famiglia Berlusconi verso un rinnovamento del partito, proponendo una linea più esplicitamente liberale e riformista.

Negli ultimi mesi, però, la sua spinta si è attenuata, mentre Cirio ha consolidato la propria posizione. Il confronto tra i due, già descritto come un derby tra “gemelli diversi”, si è evoluto. Se Occhiuto rappresenta la spinta al cambiamento più marcato, Cirio incarna una linea più graduale, capace di tenere insieme innovazione e continuità. In una fase delicata come quella attuale, questa seconda opzione appare a molti più rassicurante.

Appuntamento al 2027

L’orizzonte di Cirio è già tracciato. L’obiettivo è quello di approdare a Roma con le elezioni del 2027, chiudendo anticipatamente la legislatura regionale. Un progetto ambizioso, che richiede però una gestione attenta degli equilibri interni. Per riuscirci, il governatore deve mantenere il controllo della partita piemontese, evitare che le tensioni nazionali travolgano il partito e continuare a essere percepito come una figura di raccordo tra le diverse anime. Non è un compito semplice, ma è proprio questa capacità di tenere insieme elementi diversi che oggi lo rende uno dei profili più osservati.

Il nodo irrisolto

Al di là dei nomi e delle dinamiche locali, resta una questione di fondo che attraversa tutto il partito. La crisi aperta dal referendum ha reso evidente che Forza Italia non ha ancora deciso cosa vuole diventare nel dopo Berlusconi.

Tajani punta su un partito strutturato, organizzato e contendibile. Una parte della classe dirigente chiede invece un salto politico, una ridefinizione dell’identità e del ruolo nella coalizione. La famiglia Berlusconi, dal canto suo, continua a spingere per un rinnovamento, ma senza rotture traumatiche.

In questo scenario, il Piemonte non è una periferia ma uno snodo centrale. Il congresso regionale sarà un passaggio chiave per capire se il partito è in grado di gestire la transizione senza implodere. Cirio, per ora, si muove con cautela, cercando di costruire le condizioni per una successione ordinata. Ma le pulizie di primavera, una volta iniziate, difficilmente si fermano a metà. E mentre a Roma si consumano i primi strappi, sotto la Mole si prepara una partita che potrebbe pesare molto più di quanto appaia.