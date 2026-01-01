NAVIGANTI

Il Piemonte fa rotta verso il porto.

Cirio e Bucci, patto della Lanterna

Più vicino l'ingresso nella governance degli scali liguri. A Savona il governatore piemontese si presenta "con garbo sabaudo" e ottiene il faro verde dall'ex sindaco della Superba. In vista un posto nel comitato di gestione con un emendamento al testo di Rixi

Senza fischi dal fumaiolo, ma “in punta di piedi con garbo sabaudo”. Questa è l’entrata in porto del Piemonte che Alberto Cirio immaginava da tempo e che ora può ragionevolmente prevedere, grazie alla luce verde – quella che segna l’ingresso a dritta – accesa dal suo collega ligure Marco Bucci e a qualche correzione di rotta nella navigazione della nuova legge in materia di scali marittimi.

Quanto ancora la Regione, il cui territorio rappresenta da sempre il retroporto naturale dello scalo di Genova e di quelli di Savona e Vado, dovrà attendere per avere un posto nella governance del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale è difficile dirlo.

Retroporto storico

Un dato è certo: dall’incontro odierno a Savona sono giunti segnali chiari di una visione comune e condivisa che, insieme al sostegno del mondo produttivo, a cominciare dai vertici territoriali di Confindustria, dovrebbero agevolare non poco i necessari passaggi parlamentari e normativi per tradurre in fatti, in un domani non lontano, gli intenti di oggi.

L’attuale rappresentanza in seno al comitato di gestione dell’Autorità portuale, presieduta da Matteo Paroli, è limitata entro i confini della Liguria, con quattro membri rispettivamente espressi dalla Regione, dal Comune e dalla Città metropolitana di Genova, dal Comune di Savona e dall’Autorità marittima.

La road map

La road map affinata, ma soprattutto formalmente condivisa, tra i ricordi d’infanzia di Cirio – “i viaggi verso il mare lungo la Torino-Savona” – e un presente fatto di pacche sulle spalle e appuntamenti a Bruxelles con Bucci, prevede inevitabilmente una modifica al testo su cui sta lavorando da tempo il sottosegretario del Mit con delega ai porti, Edoardo Rixi, plenipotenziario della Lega in terra ligure.

Ed è proprio il canale leghista quello a cui il governatore del Piemonte – attraverso il suo assessore Enrico Bussalino (anch’egli nella missione savonese) e, sul fronte parlamentare, il capogruppo a Montecitorio Riccardo Molinari – ha affidato il compito di sondare il terreno prima e agire poi, con l’obiettivo di intervenire con un emendamento al testo per aprire all’ingresso del Piemonte nella futura governance del sistema portuale di Genova e Savona.

Gioco di sponda

Un gioco di sponda, nel quale Cirio è maestro, che vede anche rapporti recentemente rafforzati con il presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri, gli stakeholder della logistica e, ovviamente, un asse tra il grattacielo del Lingotto e il palazzo di piazza De Ferrari.

Cita le direttrici delle merci Lisbona-Kiev e Genova-Rotterdam, Cirio, e dice che “dobbiamo farci trovare pronti”. Ricorda anche che “le prospettive di crescita del Nord-Ovest, per la prima volta, superano quelle del Nord-Est, che pure rimane ricco”. E poi la storica funzione di banchina asciutta del Piemonte, con gli spazi per le merci che mancano alla Liguria.

Insomma, le condizioni per avere voce in capitolo nella gestione degli scali, a detta del presidente della Regione senza mare, non mancano. C’era da ottenere quella luce verde all’ingresso del porto che oggi è arrivata da Bucci, senza che l’ex sindaco della Superba mancasse di aprire, nella visione futura, anche alla Lombardia, “per fare scelte insieme nel segno dello sviluppo”.

Bucci vede opportunità

Per Bucci, “è fondamentale lavorare insieme per fare scelte condivise che portino a una maggiore crescita economica e occupazionale – hanno dichiarato il presidente Marco Bucci e l’assessore ai Porti e Logistica Alessio Piana –. Per questo non vedo ostacoli, ma solo opportunità nell’ingresso del Piemonte nella governance dei porti di Genova e Savona-Vado. Il Savonese, un’area da sempre legata a doppio filo con il Piemonte, è perfetto per discutere e avviare progetti comuni con il presidente Cirio”.

Ancora il governatore ligure: “La storia ce lo ha insegnato e sarà così anche in futuro: sviluppo, crescita, lavoro e innovazione scaturiscono solo grazie alla cooperazione tra territori e agli scambi continui oltre i confini amministrativi. Liguria, Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta: tutti i territori che si estendono sotto le Alpi sono tra le zone più ricche d’Europa, con un Pil rilevante, prospettive di crescita significative e un’alta qualità della vita. Ogni soluzione che permetta di incentivare ulteriormente la collaborazione tra queste Regioni va sostenuta e promossa”.

Navigazione in Parlamento

Come se non avessero già affrontato la questione, lontano dai riflettori, oggi Cirio – non senza un sussiego tradotto in garbo sabaudo – è tornato a ripetere che “noi ci candidiamo” a far parte della governance dei porti “nella misura in cui il governo della Liguria e le città di Genova e Savona lo riterranno opportuno”.

Sul tavolo, le vettovaglie portate dal versante opposto dell’Appennino: “concretezza, pragmatismo, buon senso e voglia di lavorare”. Scontata la risposta di Bucci, con il quale Cirio, vestiti rapidamente i panni di vice di Antonio Tajani, troverà il tempo anche per benedire la nuova sede savonese di Forza Italia con il consigliere regionale e fedelissimo (già suo collaboratore ai tempi di Bruxelles) Angelo Vaccarezza.

La rotta, tutta a dritta, del Piemonte verso l’approdo alla governance dei porti liguri di ponente è tracciata: Bucci ha acceso il faro verde. Resta – e non è poco – da scoprire quanto durerà e quali acque incontrerà la navigazione della nuova legge in Parlamento.