Italgas accelera sull'idrogeno

Italgas accelera sull'idrogeno verde e punta a produrne 70 tonnellate l'anno entro il 2028 nell'impianto Hyround di Sestu (Cagliari). L'infrastruttura è stata inaugurata nel novembre dello scorso anno con una capacità iniziale di 21 tonnellate annue e ha ottenuto la certificazione Iscc per i combustibili rinnovabili di origine non biologica (Rfnbo). Quest'ultima garantisce che il ciclo produttivo dell'idrogeno avviene mediante l'uso di energia da fonti rinnovabili e nel rispetto di "criteri stringenti di sostenibilità - spiega Italgas - e riduzione delle emissioni lungo l'intera filiera, in conformità con quanto previsto dalla direttiva europea sulle energie rinnovabili (Red III)". Il sito produttivo in provincia di Cagliari utilizza la tecnologia 'Power to Gas' (P2G) che consente di convertire l'energia elettrica generata da un impianto fotovoltaico in idrogeno attraverso un processo di elettrolisi dell'acqua. Hyround è il primo apparato del suo genere in Italia a essere collegato direttamente con una rete di distribuzione cittadina del gas. Si tratta dell'infrastruttura realizzata nel 2022 da Medea (gruppo Italgas) che oggi la gestisce. Una rete "nativa digitale", spiega Italgas, progettata per accogliere e distribuire gas rinnovabili come il biometano, l'idrogeno e il metano sintetico anche in miscelazione tra di loro. A differenza dell'idrogeno verde, il biometano è di origine biologica ed è il frutto della raffinazione del biogas che si ricava dalla trasformazione delle biomasse come i rifiuti organici di tipo civile, i sottoprodotti agricoli e di allevamento e gli scarti di lavorazione dell'industria alimentare. Secondo l'amministratore delegato di Italgas Reti Pier Lorenzo Dell'Orco Hyround riceve da Iscc "un ulteriore e importante riconoscimento nel percorso di sviluppo dell'idrogeno verde e, più in generale, dei gas rinnovabili verso il net zero". "Con l'esperienza di Sestu - argomenta - stiamo dimostrando nel concreto la strategicità delle reti del gas a servizio della transizione energetica e apriamo la strada a soluzioni scalabili". A Sestu opera un elettrolizzatore da 0,5 Mw alimentato da un campo fotovoltaico da 1 Mw di picco. L'idrogeno ricavato è destinato in forma pura per l'alimentazione di una flotta di autobus per il trasporto pubblico locale, in miscela con il gas naturale per le utenze civili, servite attraverso la rete Medea di Sestu, e di un caseificio.